Niestety, ziścił się najgorszy scenariusz osób, które czekają na premierę gry z uniwersum Harry’ego Potter. Hogwarts Legacy ponownie opóźnione! Jak podało Warner Bros. Interactive Entertainment, wersje na stare generacje konsol oraz Nintendo Switch zadebiutują kilka miesięcy po premierze na nowe generacje konsol i komputery PC.

Gra rozbudza nadzieje. Kiedy zagramy w tytuł?

Hogwarts Legacy to gra, na którą czekają wszyscy fani uniwersum Harry’ego Pottera. Zapowiedzi tytuły są huczne, a rozbudowany świat i postacie, które znamy z książek i filmów z nastoletnim czarodziejem, mają oddać ducha tego magicznego świata. Niestety, gra zaliczała już kilka opóźnień i ostateczną premierę zaplanowano na 10 lutego 2023 roku.

Hogwarts Legacy ponownie opóźnione! I to o kilka miesięcy!

Okazuje się jednak, że nie wszyscy, którzy czekają na tytuł, będą mogli w niego zagrać 10 lutego. O ile premiera Hogwarts Legacy na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC nie jest zagrożona, to właściciele starszych generacji konsol PlayStation 4 i Xbox One, a także posiadacze handhelda Nintendo Switch, będą musieli poczekać kilka miesięcy na swoją kolej. Hogwarts Legacy ponownie opóźnione, co z pewnością nie ucieszy tych, którzy czekają na ten tytuł!

Hogwarts Legacy ponownie opóźnione i to o kilka miesięcy!

Jak podaje Warner Bros. Interactive Entertainment, Hogwarts Legacy ponownie opóźnione! Gra na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch zostanie zadebiutuje kilka miesięcy po premierze wersji na konsole nowej generacji i komputery PC. W przypadku konsol Sony i Microsoftu gra zadebiutuje 4 kwietnia 2023 roku, natomiast posiadacze przenośnej konsoli Nintendo będą musieli poczekać do 25 lipca 2023 roku.

Avalanche Software, studio odpowiedzialne za stworzenie gry, chce dostarczyć posiadaczom starszej generacji konsol, jak najlepszych doznań i nie powtórzyć błędów CD Projekt RED, które wydało niezoptymalizowaną wersję gry na PS4 i Xbox One. To odbiło się na wynikach sprzedażowych tytułu, więc z jednej strony dobrze, że Warner Bros. Interactive Entertainment ma takie podejście. Z drugiej jednak jest to kolejne opóźnienie gry, która pierwotnie miała pojawić się na rynku w 2021 roku.

Posiadacze PS4, Xbox One i Nintendo Switch będą musieli poczekać kilka dodatkowych miesięcy na premierę gry.

Hogwarts Legacy to gra RPG, której fabuła osadzona jest w XIX wieku. Gracz stworzy własną postać i wybierze dom, który chce reprezentować.

