Podczas rozmów z magazynem Carsales, australijski przedstawiciel Hondy ogłosił, że już za miesiąc odbędzie się premiera nowej Honda Civic Type R. Tak, już w czerwcu dojdzie do globalnej premiery. A w lipcu ponownie zobaczymy Type R na NTT IndyCar Series w Ohio.

Honda Civic Type R 2023 - premiera już w czerwcu 29

Ostatnie niezelektryfikowane auto w gamie 0 Honda Civic Type R

Plotek było mnóstwo na temat tego w jakim wcieleniu pokaże się nowy Type R. Na szczęście, marka, idąc za głosem serca, pozostawiła silnik w formie bez wspomagania elektrycznego. Co to oznacza? A no to, że 320-konny silnik, w niezbyt zmienionej postaci, pojawi się w nowym modelu. Mam jednak nadzieje, że moc zostanie podniesiona.

Honda Civic Type R 2023 - premiera już w czerwcu 30

Co lepiej, potwierdzone jest również to, że nowy Civic Type R będzie oferowany wyłącznie ze skrzynią manualną. Liczymy na to, że Honda z nowym modelem znowu będzie uderzać na Nurburgring w celu pobicia rekordu dla przednionapędowego auta.

Czy warto udać się po ten model do salonu? Zdecydowanie tak, gdyż era sportowych aut przednionapędowych umiera na naszych oczach, a przy takiej okazji, puryści motoryzacji nie mogą przejść obok obojętnie.