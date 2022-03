Targi MWC 2022 trwają w najlepsze. Czołowi producenci elektroniki prezentują swoje nowe produkty. Honor jest jednym z nich. Producent przedstawił pierwsze na rynku słuchawki, które posiadają wbudowany termometr monitorujący zdrowie. Oto słuchawki Słuchawki Honor Earbuds 3 Pro z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Honor przedstawia słuchawki z bardzo ciekawą funkcją

W czasach pandemii, zwłaszcza w jej początkowej fazie jedną z głównych czynności, które wykonywaliśmy dość często było mierzenie temperatury ciała. Jest to jedno z objaw zarażenia COVID-19. Chiński producent wziął sobie to do serca i zaprezentował pierwsze na świecie słuchawki, które w czasie rzeczywistym mierzą temperaturę ciała.

Słuchawki Honor Earbuds 3 Pro to jedno z urządzeń, które producent zaprezentował na odbywających się tragów MWC 2022. Jest to bardzo ciekawe i przydatne rozwiązanie, które na pewno przypadnie do gustu miłośnikom nowych rozwiązań technologicznych. Funkcja ta pozwala na słuchanie muzyki przy jednoczesnym monitorowaniu naszego zdrowia.

Honor Earbuds 3 Pro z wbudowanym czujnikiem temperatury 26

Przeczytaj także: Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać?

Chiński producent nie jest jedyną marką, która myślała nad tego typu rozwiązaniem. Już w październiku pojawiły się informacje o tym, że Apple rozważa zastosowanie takiego rozwiązania w swoich słuchawkach AirPods. Niemniej jednak słuchawki Honor Earbuds 3 Pro są pierwszym tego typu urządzeniem na rynku.

Honor Earbuds 3 Pro zaoferują nie tylko termometr, ale również ANC

Aktywacja termometru w słuchawkach Honor Earbuds 3 Pro jest bardzo prosta. Jak informuje producent wystarczy tapnąć na jedną ze słuchawek trzy razy, a monitorowanie temperatury uruchomi się automatycznie. Oczywiście, jeśli temperatura nie będzie w normie, na nasz smartfon wysłane zostanie powiadomienie. Producent mówi, że jest to jedynie ciekawy dodatek, a nie medyczna funkcja.

Co poza tym znajdziemy w słuchawkach? Honor Earbuds 3 Pro zostały wyposażone w aktywną redukcję szumów (ANC), która dopasowuje się do otoczenia. Łączny czas pracy (wraz z obudową z powerbankiem) ma wynosić 24 godziny, a w środku zastosowano 11 mm przetwornik dynamiczny oferujący wysoką szczegółowość i wyczuwalny bass.

Słuchawki wyceniono na 199 euro, czyli około 950 PLN.

Źródło: The Verge