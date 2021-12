Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Bardzo szeroki wybór rodzajów i modeli na rynku, przystępne ceny, a także coraz lepsza jakość dźwięku powodują, że słuchawki bezprzewodowe stały się bardzo popularnym i pożądanym produktem. Coś, co jeszcze do niedawna było domeną osób uprawiających sporty czy podróżujących, dzisiaj jest coraz bardziej powszechne i widoczne niemal na każdym kroku. Jeżeli decydujemy się na zakup słuchawek, warto odpowiedzieć sobie na pytanie. Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać, aby jak najbardziej odpowiadały naszym potrzebom i preferencjom. Po przeczytaniu poniższego artykułu wybór ten powinien być znacznie łatwiejszy.

Rodzaje słuchawek bezprzewodowych

Mimo że na rynku znajdziemy również słuchawki bezprzewodowe działające na sygnale radiowym, to zdecydowanie najbardziej popularnym rozwiązaniem są te działające na Bluetooth. Zapewniają zarówno wystarczający w większości przypadków zasięg, jak i zadowalającą jakość dźwięku. Podejmując decyzję, jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać, musimy zastanowić się, jaki rodzaj najbardziej odpowiada naszym potrzebom:

słuchawki bezprzewodowe nauszne,

bezprzewodowe douszne,

słuchawki bezprzewodowe zauszne,

słuchawki bezprzewodowe dokanałowe.

Każdy z rodzajów słuchawek posiada swoje cechy charakterystyczne i specyfikę. Dlatego ważne jest, w jakich sytuacjach będziemy najczęściej używali słuchawek bezprzewodowych oraz czego w największym stopniu od nich oczekujemy. Słuchawki bezprzewodowe – ranking, może stać się pomocny i użyteczny w dokonaniu jak najlepszego wyboru.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne – jakie wyróżniamy?

Jak sama nazwa wskazuje, słuchawki nauszne zakłada się na uszy, które są nimi całkowicie lub częściowo zakryte. Najczęściej mają regulowany pałąk z tworzywa sztucznego, który może być pokryty gumą, gąbką lub innym materiałem. Wśród słuchawek nausznych wyróżniamy:

Słuchawki nauszne zamknięte. Ściśle przylegają do ucha, a membrana jest szczelnie zamknięta w obudowie, dzięki czemu bardzo dobrze izolują od dźwięków z zewnątrz . Słuchana muzyka jest praktycznie niesłyszalna dla otoczenia.

. Słuchana muzyka jest praktycznie niesłyszalna dla otoczenia. Słuchawki nauszne otwarte. Najlepiej sprawdzają się w pomieszczeniach zamkniętych . Słabiej izolują od dźwięków zewnętrznych, a słuchana muzyka jest dość wyraźnie słyszalna dla otoczenia.

. Słabiej izolują od dźwięków zewnętrznych, a słuchana muzyka jest dość wyraźnie słyszalna dla otoczenia. Modele nauszne półotwarte. Ich założeniem jest połączenie najważniejszych cech słuchawek otwartych i zamkniętych. Z jednej strony przyzwoita izolacja od świata zewnętrznego i jak najlepsze odwzorowanie dźwięków o wysokich i niskich tonach. Z drugiej strony dobra wentylacja ucha, które nie męczy się w tego typu słuchawkach.

słuchawki bezprzewodowe

Jakie Słuchawki bezprzewodowe douszne wybrać?

Wszyscy szukający słuchawek jak najbardziej kompaktowych, które wszędzie się zmieszczą i które zawsze można mieć przy sobie, na pewno zdecydują się na słuchawki bezprzewodowe douszne. W tym przypadku również wyróżniamy kilka rodzajów. Douszne zwykłe, które umieszczamy bezpośrednio w uchu, jednak nie tak głęboko jak słuchawki dokanałowe, a także zauszne, które posiadają dodatkowo specjalne haczyki wokół uszu. Dzięki temu zdecydowanie lepiej się trzymają. Co oczywiste, ze względu na niewielki rozmiar słuchawek bezprzewodowych dousznych musimy liczyć się z pewnym kompromisem jakości dźwięku. Ale i ta staje się coraz lepsza. Dodatkowo w przeciwieństwie do słuchawek nausznych słuchawki douszne zdecydowanie gorzej izolują od dźwięków z zewnątrz. Wybierane najczęściej do smartfona czy też przez biegaczy i rowerzystów.

Najważniejsze parametry słuchawek bezprzewodowych

Szukając odpowiedzi na pytanie, jakie słuchawki bezprzewodowe kupić, oprócz wyboru między słuchawkami dousznymi a nausznymi, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów technicznych. To one będą decydowały o jakości dźwięku, a także szeroko pojętym komforcie użytkowania. Do tych najbardziej kluczowych należą:

‒ Pasmo przenoszenia – czyli to, jaki zakres częstotliwości obsługują słuchawki. Standardowe pasmo wynosi od 16 Hz do 20 kHz, gdzie dolna granica dotyczy basów, natomiast górna ‒ dźwięków wysokich.

‒ Impedanacja – odporność lub rezystancja. W przeważającej większości słuchawek wartość impedancji znajduje się w przedziale 16-64 Om i zapewnia optymalny odbiór dźwięku.

‒ Czas pracy na jednym ładowaniu – bardzo istotny parametr. Im dłuższy czas pracy, tym większy komfort użytkowania, a tego oczekuje się od urządzeń bezprzewodowych.

W dalszej kolejności warto zwrócić również uwagę na inne kwestie. Jakie? Chodzi o zasięg, etui, wodoszczelność, wbudowane radio etc. Należy również dopasować słuchawki do swoich potrzeb również pod tym względem.

Rankingi słuchawek bezprzewodowych

A może wolisz słuchawki bezprzewodowe douszne? Ranking słuchawek bezprzewodowych zawiera modele najpopularniejsze wśród użytkowników. Dodatkowo przedział cenowy w obu grupach słuchawek jest dość duży i waha się od kilkudziesięciu złotych do ponad 1000 zł. Naprawdę jest w czym wybierać. A możliwość wyfiltrowania na samym Ceneo ze względu na interesujące nas parametry, w połączeniu z opiniami i testami, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Równie ważnym aspektem jest możliwość sprawdzenia odpowiedzi na pytania. Jakie słuchawki bezprzewodowe do PS4, czy też jakie słuchawki bezprzewodowe do telefonu?

Porównaj, przeanalizuj i wybierz najlepsze słuchawki dla siebie

Chcąc wiedzieć, jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać, warto poświęcić chwilę na analizę zarówno własnych potrzeb, jak i obecnej oferty na rynku. Na pewno skorzystanie z dostępnych rankingów słuchawek bezprzewodowych Bluetooth, a także porównywarek takich jak Ceneo znacznie ułatwi wybór i pomoże odnaleźć model najbardziej odpowiadający naszym potrzebom i oczekiwaniom. A te w zależności od przeznaczenia słuchawek oraz zasobności portfela mogą być bardzo zróżnicowane. Dodatkowo, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku propozycji, wszelkie podpowiedzi i wsparcie będą mile widziane.