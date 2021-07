HTC Desire 21 pro 5G w świetnej cenie! Naprawdę warto!

Na rynku znajdziemy wiele smartfonów obsługujących sieć 5G. W tym gronie jest również HTC Desire 21 pro 5G, który dostępny jest teraz w nowej, bardzo atrakcyjnej cenie.

HTC Desire 21 pro 5G – nowoczesna komunikacja

Sieć 5G to już nie przyszłość, a teraźniejszość, z której możemy czerpać pełnymi garściami. Do szybkiego przeglądania internetu potrzebujemy smartfona, który jest w stanie obsłużyć taką sieć. Desire 21 pro 5G to model, który w bardzo atrakcyjnej cenie oferuje wysoką wydajność, dobre podzespoły i długi czas pracy na baterii. Smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, co pozwala nawet na dwa dni przeglądania internetu bez konieczności ładowania smartfona!

Łączność z siecią w modelu Desire 21 pro możliwa jest dzięki zastosowaniu nowej platformy mobilnej Snapdragon 690 5G. Procesor ten wspierany jest przez sztuczną inteligencję, wyposażony został w zaawansowaną grafikę, która wyświetlana jest na ekranie o kinowych proporcjach. Smartfon Desire 21 pro 5G posiada 6,7-calowy wyświetlacz FHD+ o proporcjach 20:9. Jest on w stanie odtworzyć obraz w formacie HDR10.

Bardzo wydajny smartfon od HTC jest teraz dostępny w atrakcyjnej cenie!

Smartfon w świetniej promocji!

Ekran smartfona wyświetla bardzo dobre kolory i jest szczegółowy, ale to nie wszystko. Ekran HTC Desire 21 pro 5G w oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz, co zapewnia płynność obrazu bez żadnych opóźnień czy migotania. Korzystanie z niego to czysta przyjemność.

Desire 21 pro 5G wyposażono w pięć obiektywów! Główny aparat ma 48 Mpix i oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają stworzyć niesamowite ujęcia. Obok znajdziemy 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny, którego kąt widzenia wynosi 118 stopni! Tylny układ aparatów dopełniają obiektyw marko oraz czujnik głębokości. Z przodu producent postawił na oko o rozdzielczości 16 Mpix z rozpoznawaniem scen przez AI.

W sklepie x-kom.pl model Desire 21 pro 5G przeceniono z 1999 PLN na 1499 złotych! Urządzenie dostępne jest tutaj.