HTC Vive Pro 2 i Vive Focus 3 będą oferowały rodzielczość 5K!

VR to przyszłość nie tylko gier, ale również i filmów. Podczas ViveCon 2021 HTC przedstawiło dwa nowe headsety do wirtualnej rzeczywistości, które oprócz rozdzielczości 5K będą oferowały funkcje wniosą użytkowanie na wyższy poziom. Oto HTC Vive Pro 2 i Vive Focus 3!

HTC Vive Pro 2 to propozycja dla graczy

Wydarzenie ViveCon 2021 już za nami. Firma HTC przedstawiła na nim dwa nowe zestawu headsetów, które przeznaczone są na dwa zupełnie inne rynki. Model HTC Vive Pro 2 to model przeznaczony na rynek konsumencki, z którego mogą korzystać gracze. Urządzenie będzie oferowało rozdzielczość 5K (2448 pikseli na jedno oko), na wyposażeniu znajdzie się również 120-stopniowy wyświetlacz FOV z odświeżaniem 120 Hz. Na pokładzie znajdziemy także szybki subpiksele RGB, dzięki czemu eliminowany jest efekt screen door i rozmycia rychu. Model HTC Vive Pro 2 posiada także suwak IPD (do regulacji odległości między źrenicami), regulowany pasek na głowę oraz pokrętło, którym możemy zmienić rozmiar headsetu. Jak zapewnia producent, gogle są bardzo dobrze wyważone, co przenosi się na wysoki komfort użytkowania.

Headset HTC Vive Pro 2 został wyposażony w słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio, jednak jest on również kompatybilny z słuchawkami innych producentów. Model ten posiada wsteczną kompatybilność z DisplayPort 1.2 i wykorzystuje kompresję Display Stream Compression. Premiera modelu Vive Pro 2 nastąpi 4 czerwca, a zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży. W preorderze gogle HTC Vive Pro 2 wyceniono na 3799 złotych. Jeśli jednak chcemy zakupić zestaw z goglami, stacją bazową i kontrolerami Vive musimy przygotować sie na wydatek rzędu 6699 PLN.

Model HTV Vive Focus 3 został stworzony do biznesu

Drugim modelem, który zaprezentowano podczas wydarzenia ViveCon 2021 jest HTC Vive Focus 3. Pod względem specyfikacji oba modele prezentują się bardzo podobnie, ponieważ Focus 3 również oferuje rozdzielczość 5K. Na pokładzie znajdziemy również 120-stopniowy ekran z subpikselami RGB, jednakże w tym przypadku częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Hedset wykonano ze stopu magnezu i również wyposażono go w suwak IPD. Na konstrukcji znajdziemy przycisk szybkiego zdejmowanie przedniej i tylnej części uszczelki, co ma zapewnić łatwiejsze utrzymanie urządzenia w czystości.

Warto dodać, że gogle HTC Vive Focus 3 to urządzenie typu all-in-one. Oznacza to, że do ich działania nie jest wymagany komputer. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon XR2, akumulator umieszczony został na tyle konstrukcji. Według producenta 50% baterii naładujemy w 30 minut! Na wyposażeniu tego zestawu znajdziemy otwarte głośniki tylne wraz z trybem prywatnym. HTC dodaje również przeprojektowane kontrolery, które korzystają z kamer zestawu słuchawkowego do śledzenia ruchów. Czas działania kontrolerów na jednym ładowaniu wynosi 15 godzin. Model HTC Vive Focus 3 wyceniono na 5528 PLN i w sprzedaży będzie on dostępny od 24 czerwca.