Huami Amazfit Stratos – jaki jest smartwatch Xiaomi?

Smartwatche wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Nie jest to tylko elektroniczny zegarek, a tak naprawdę coraz bardziej zaawansowane „centrum dowodzenia”. Tak czy inaczej, wybór nie jest szeroki. Wśród topowych producentów wychyla się dosłownie kilkoro. Samsung, Apple, czy Huawei. Pośród nich jednak przebijają się często produkty marki Huami (dziecka Xiaomi) – jak na przykład testowany Amazfit Stratos. Czym się wyróżnia smartwatch Xiaomi i czy jest sprzętem wartym naszej uwagi i pieniędzy?

Design i wykonanie dużym plusem

Koperta zegarka wykonana jest z plastiku pokrytego włóknem szklanym. Nie zbiera ona brudu i sprawia wrażenie porządnego, wytrzymałego materiału. W czasie testów nie zauważyłem również żadnych rys. Pierścień koperty jest ceramiczny, więc bardzo ciężko o jego zadrapanie, co potwierdza jego stan po 3 miesiącach testu. Ekran ukrywa się pod taflą szkła Corning Gorilla Glass, które nie jest już tak bardzo odporne na zarysowania, aczkolwiek nie wypada też źle. Mikrorysy na ekranie policzyć można na palcach jednej ręki. Od spodu zegarka ujrzeć możemy czujnik pulsu oraz pozłacane styki, odpowiadające za ładowanie urządzenia przy użyciu dołączonej ładowarki. Ta jest zaprojektowana bardzo dobrze, trzyma zegarek sztywno i pewnie. Sama jest także wykonana z materiału „nie z pierwszej łapanki”.

Fabryczne paski wykonane są z gumy. Jest ona bardzo miła w dotyku. Nie sprawia, że skóra po trzech minutach noszenia jest spocona i woła o litość. Paski pasują również do designu zegarka Huami Amazfit Stratos. Samo zapięcie wykonane z plastiku trzyma się bardzo dobrze i nie rozpina się samoistnie.

No prawej stronie koperty zegarka mamy dostępne trzy przyciski wykonane ze stali nierdzewnej. Jeden – górny, z czerwoną obwódką służy do odblokowywania ekranu zegarka oraz, gdy ekran jest odblokowany do powrotu głównej tarczy zegarka. Klikając środkowy przycisk o bardzo przyjemnej fakturze, dostaniemy się do menu wyboru ćwiczeń, jakie chcielibyśmy wykonywać. Dolnym przyciskiem cofniemy pola menu.

Smartwatch Xiaomi – ekran i interfejs użytkownika

Ekran smartwatcha Huami Amazfit Stratos to panel LCD o przekątnej 1,34″ oferujący rozdzielczość 320×300 pikseli. Przyznać trzeba, że na papierze nie wygląda to rewelacyjnie. W codziennym użytkowaniu widać czernie, które nie należą do najczarniejszych. Pokrywa on przyzwoicie dużą część tarczy. Jedynym mankamentem ekranu Huami Amazfit Stratos są kąty widzenia, które, krótko mówiąc, nie zachwycają.

Huami Amazfit Stratos został przez producenta hojnie wyposażony w różnorakie funkcje. Mierzenie tętna, GPS, mierzenie kroków czy monitorowanie snu to raczej standardowe możliwości, które spotkamy w wielu zegarkach. Te działają bardzo dobrze. Kroki mierzone są z dużą dokładnością, a miernik pulsu wiernie oddaje rzeczywisty stan (konfrontowałem pomiar z dobrym ciśnieniomierzem).

Ponadto, do wyboru mamy wiele trybów ćwiczeń: bieganie, spacer, rower, basen, pływanie na wodach otwartych, bieżnia, rower stacjonarny, trening na orbitreku, wspinaczka, wspinaczka wysokogórska, triathlon, narciarstwo, tenis, piłka nożna, multisport oraz skakanka. Dla każdego coś dobrego.

Bateria w Huami Amazfit Stratos

Ogniwo zasilające smartwatch Xiaomi ma pojemność 230 mAh. Chociaż na papierze nie brzmi to rewelacyjnie, tak rzeczywistość weryfikuje sprawność baterii zegarka na jego korzyść. Bez włączonego monitorowania pulsu 24 godziny na dobę, ale z włączonym parowaniem z telefonem, zegarek wytrzymuje na baterii około 5 dni. Muszę wspomnieć, że jasność ustawiona była na maksymalną. Gdy włączymy parę funkcji, takich jak wyżej wspomniane monitorowanie pulsu czy GPS, wytrzymałość ogniwa zasilającego spada do około trzech, czasami trzech i pół dnia. Jest to nadal bardzo przyzwoity wynik. Bateria w Huami Amazfit Stratos jest jednym z jego atutów.

Aplikacja Amazfit

Wszystkie smartwatche z serii Amazfit mają dedykowaną dla siebie aplikację o takiej samej nazwie. W tym też Huami Amazfit Stratos. Możemy w niej przeglądać dane dotyczące ilości kroków czy tętna. Znaleźć w niej możemy również historię i dane dotyczące wykonywanych przez nas ćwiczeń. Znajdziemy tu też dosyć obszerne ustawienia. Jednym z bardziej przydatnych jest możliwość wyświetlania powiadomień aplikacji z telefonu na ekranie zegarka (Messenger, Facebook etc.). Daje to dużą wygodę, gdyż na smartwatchu wyświetla się również treść powiadomień czy wiadomości. Interfejs aplikacji i jej możliwości to także spory atut Huami Amazfit Stratos.