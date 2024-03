Huawei da Ci tablet za złotówkę! Tak, 8 kwietnia na rynku oficjalnie pojawi się nowy tablet, HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition, który zostanie wyposażony w komfortowy w użytku, matowy ekran. Z tej okazji uruchomiony został konkurs, dzięki czemu każdy ma szansę wygrać ciekawe nagrody.

Z okazji premiery najnowszego tabletu HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition, oficjalny sklep producenta w Polsce, zdecydował się na uruchomienie konkursu, dzięki któremu każdy, kto weźmie w nim udział, będzie mógł zdobyć wspomniany tablet za złotówkę! To jednak niejedyna nagroda, jaką można wygrać!

Tablet Huawei za złotówkę? Oto co musisz zrobić! Fot. opr. wł./mat. pras./NBP

Tablet za złotówkę to jedno, jednak oficjalny sklep HUAWEI w Polsce przygotował także inne, równie ciekawe nagrody! Kolejną nagrodą są dwa zestawy bezprzewodowych słuchawek HUAWEI FreeBuds 5i, które również będzie można kupić za złotówkę, dzięki specjalnemu kuponowi!

HUAWEI da Ci tablet za złotówkę. Oto co musisz zrobić! Fot. mat. prasowe

Każdy, kto weźmie udział, wygrywa! Jak grać?

O ile wspomniany tablet HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition i słuchawki FreeBuds 5i zarezerwowane są dla zwycięzców, to jednak każda osoba, która weźmie udział w konkursie, otrzyma kupon o wartości 50 zł, obniżający cenę zakupu wszystkich modeli z serii MatePad 11.5”. Rabaty są jednorazowe i można je wykorzystać do 31.05.2024 roku.

W konkursie można wygrać tablet i słuchawki, a każda osoba, która weźmie w nim udział, otrzyma kupon o wartości 50 złotych! Fot. Huawei

Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy wejść na tę stronę i w maksymalnie 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób MatePad 11.5” PaperMatte Edition ułatwiłby Twoją pracę lub naukę?” oraz zapisać się do newslettera. I to wszystko! Każda osoba, która to zrobi nie tylko ma szansę na wygranie nowego tabletu czy słuchawek, ale także otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 złotych!

Akcja potrwa od 25 marca do 7 kwietnia 2024 roku!

Źródło: opr. wł./info. prasowa, Zdj: mat. pras./opr. wł./NBP