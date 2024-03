Prezent na Wielkanoc w wielu częściach Polski jest tradycją, dlatego też jeśli poszukujesz upominku dla najbliższych osób, to Huawei przygotował dla Ciebie coś specjalnego – słuchawki i smartwatche marki zostały mocno przecenione i dostępne są w wybranych sklepach. Podaruj swoim najbliższym wyjątkowe wiosenne prezenty!

Wiosna Cię rozrusza! Prezent na Wielkanoc w formie inteligentnego zegarka

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, co oznacza doskonały moment, aby ruszyć się po okresie zimowej chłodnej stagnacji i zadbać o swoją kondycję! W promocji wielkanocnej, która potrwa od 18 do 31 marca, dostępny jest ekskluzywny model HUAWEI WATCH Ultimate w wersji srebrnej lub czarnej. Model ten zaprojektowano z myślą o miłośnikach podróży i nurkowania, oferując wyjątkową wytrzymałość i funkcjonalność. Cena promocyjna wersji srebrnej, Voyage, wynosi 3499 zł (-400 zł w porównaniu do rekomendowanej ceny detalicznej), natomiast za wersję czarną, Expedition, zapłacimy 2799 zł (-500 zł).

Marka przygotowała promocje sięgające nawet 500 złotych! Zdjęcie podglądowe, fot. Huawei Watch Ultimate, MenWorld.pl

Co więcej, w ramach promocji, zegarki inteligentne z serii HUAWEI WATCH 4 Pro są dostępne o 200 zł taniej. Te futurystycznie wyglądające urządzenia z trwałą obudową z tytanu klasy lotniczej oraz eSim, która umożliwia przeprowadzanie rozmów i wysyłanie wiadomości bez konieczności posiadania smartfona w pobliżu, dostępne w trzech wersjach: Elite z tytanową bransoletą w cenie 2599 zł (-200 zł), Classic ze skórzanym paskiem oraz Blue Edition z granatową kopertą i kompozytowym paskiem, który przeceniono na 2199 zł (-200 zł). Taki prezent na Wielkanoc będzie czymś wyjątkowym.

Prezent na Wielkanoc? Huawei przygotował coś specjalnego. Fot. mat. prasowe

HUAWEI oferuje urządzenia dla każdego

Najnowsza seria smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Model ten oferowany jest w 7 różnych eleganckich wersjach – z różnorodnymi kopertami, kolorami i materiałami pasków lub bransolet. Oczywiście każdy model oferuje zaawansowane funkcje pomiaru parametrów zdrowia. W ramach promocji ceny wszystkich modeli zostały obniżone o 100 zł. Dla pań dostępne będą wersje Classic, Elegant oraz Elite (o tarczy 41 mm) w atrakcyjnych cenach odpowiednio: 1099 zł, 1299 zł oraz 1599 zł. Natomiast dla panów przygotowano wersje: Active i Classic za 999 zł, Green za 1099 zł oraz Elite za 1399 zł.

Dla osób aktywnych, które poszukują bardziej przystępnych cenowo urządzeń, dostępne są promocyjne ceny na smartwatche WATCH Fit SE (w kolorach czarnym, różowym i zielonym), oferowane obecnie za 299 zł (zamiast 349 zł). Natomiast jako idealny prezent na Wielkanoc dla dzieci świetnym wyborem będzie inteligentna opaska Band 8, dostępna w wersjach czarnej, różowej i zielonej, której cena została obniżona do 199 zł (zamiast 249 zł).

Jeśli poszukujecie jednak czegoś innego, to oferta promocyjna obejmuje także słuchawki FreeBuds 5i, które mają świetny stosunek jakości do ceny. Model ten cechuje się certyfikatem Hi-Res Audio Wireless, aktywną redukcją szumów, do 28 h odtwarzania oraz kompatybilnością zarówno z systemami iOS, jak i Android. Cena promocyjna jest o 70 zł niższa – słuchawki zostały wycenione na 329 PLN.

Prezent na Święta Wielkiej Nocy? Huawei przygotował coś specjalnego. Fot. mat. prasowe

Ofertę można wykorzystać w sklepach detalicznych takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x kom, Komputronik, oficjalna strona marki na Allegro oraz w butikach SWISS. Promocja będzie trwać od 18 do 31 marca 2024 roku albo do wyczerpania zapasów.

Źródło: opr. wł./info. prasowa