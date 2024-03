40% Polaków ma z tym problem. Należysz do tej grupy? Zobacz!

Dwa dni temu obchodziliśmy światowy dzień snu. Według badania przeprowadzonego przez jedną z firm, aż 40% Polaków ma problem z wysypianiem się. Oczywiście, to zaburzenie wiąże się z konsekwencjami, które mogą być “fatalne w skutkach”. Zobacz, co powinieneś z tym zrobić i dlaczego tak się dzieje.

Badanie przeprowadziła firma SW Research w październiku i listopadzie na zlecenie HUAWEI CBG Polska. Wynik może szokować. Tym bardziej, że sen to aż 1/3 naszego życia. Dobry sen wpływa pozytywnie na nasze zdrowie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Trzeba coś z tym zrobić, ponieważ aż 41% osób biorących udział w badaniu przyznało, że ma problem ze snem. Połowa z nich źle śpi kilka razy w tygodniu, natomiast 22% nie wysypia się wcale. Niewysypianie się to duży stres, zmęczenie i ogólna niechęć do wykonywania codziennych zadań. Jak sobie tym radzić?

Aż 40% Polaków ma problem ze snem. Ty też należysz do tej grupy?

Wielu ankietowanych wspomina o problemie z wybudzaniem się w nocy i problemem z zaśnięciem przez tak zwaną gonitwę myśli. Niektórzy wybudzają się za wcześnie i nie mogą ponownie zasnąć. Co ciekawe, aż 20% osób narzeka na sen przez koszmary, natomiast 13% ma problem ze snem przez bezdechy senne lub chrapanie w nocy.

Skoro wiemy, że wielu Polaków ma problem ze snem, warto dowiedzieć się przy okazji, dlaczego tak jest. Przede wszystkim mowa o dużej ekspozycji na stres – zarówno ten w pracy, jak i w szkole. Problemem jest również nasze podejście do kwestii zdrowia oraz złe nawyki przed snem. Nie możemy się dobrze wysypiać przez problemy rodzinne finansowe i zawodowe oraz niesprzyjające otoczenie. Mam tu na myśli nadmierny hałas czy nadmiar światła.

Co zrobić aby lepiej spać?

Wiele osób myśli, że na przykład przewietrzenie sypialni pomaga w “uzyskaniu” dobrego snu. Cóż, wcale nie jest tak, jak się nam wydaje. Fakt, pomaga w poprawie komfortu snu ale nie wyleczy nas z bezsenności. Mało tego, wierzymy w to, że jeśli zmęczymy się fizycznie przed snem, będziemy spać lepiej. Ciekawe jest również to, że wiele osób myśli, że trzeba kłaść się spać, mimo tego, że nie odczuwamy senności. Jeszcze lepsze jest to, że aż 6% ankietowanych osób twierdzi, że dobrym sposobem na sen jest wieczorna konsumpcja alkoholu.

Wiemy już, jakie są mity związane z jakością snu. A co faktycznie trzeba zrobić? Przede wszystkim wiele osób śpi za krótko. Odpowiednia długość snu to podstawa. Warto również wprowadzić do życia kilka nawyków. Przykłady? Sugeruję odstawić elektronikę przed snem. Lepiej odstawić smartfon, tablet, komputer i telewizor. Polecam również nie jeść, kiedy wiemy, że niebawem będziemy kładli się do łóżka. Powinno to być oczywiste, ale wspomnę o tym – jeśli zależy nam na lepszej jakości snu, musimy zapomnieć o graniu w gry, podjadaniu, paleniu papierosów czy piciu napoi energetycznych czy kawy.

Jak sprawdzić, jaki był mój sen?

Odpowiedź jest prostsza, niż się nam wydaje. Oczywiście, w monitorowaniu snu pomoże smartwatch lub smartband. Przykładem może być testowany jakiś czas temu przeze mnie HUAWEI Watch D. Taki sprzęt na naszym nadgarstku potrafi przeanalizować to, jak spaliśmy – mowa o przeanalizowaniu poszczególnych faz snu, naszego tętna i tak dalej. Im więcej danych uzyskamy, tym łatwiej będzie nam wprowadzić pewne zmiany w życiu, które przełożą się na uzyskanie lepszej jakości snu. Rzecz jasna, jak nie trudno się domyślić, lepsza jakość to również lepsze samopoczucie. Finalnie będziemy zdrowsi – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Warto więc rozważyć wprowadzenie do naszego życia odpowiedniego sprzętu, który ułatwi nam analizowanie naszego snu.

Ile kosztuje smartwatch lub smartband? Skoro wspominałem już o HUAWEI, pozostanę przy tej firmie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zaawansowany model wybierzemy. Ceny podstawowych opasek, które oczywiście mierzą naszą aktywność fizyczną oraz monitorują zdrowie – w tym sen, zaczynają się od około 250 zł. Flagowe modele, które przypominają klasyczne, eleganckie zegarki potrafią kosztować kilka tysięcy złotych! Jak widać, rozstrzał jest bardzo duży. Jedno jest pewne – niezależnie który model wybierzemy, każdy z nich pomoże nam w uzyskaniu lepszej jakości snu.