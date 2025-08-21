Huawei wprowadza do Polski nową wersję swojego tabletu – MatePad 11.5 2025. Co tu się zmieniło? Trochę tego jest: matowy ekran PaperMatte, większa bateria, obsługa rysika 3. generacji i kilka rozwiązań, które mają sprawić, że to urządzenie sprawdzi się nie tylko do pracy czy nauki, ale też w rodzinnych warunkach.

Matowy ekran – czyli bez odblasków

Największa różnica to ekran. 11,5 cala, LCD PaperMatte, rozdzielczość 2456 × 1600 i proporcje 3:2. W praktyce oznacza to, że obraz jest szczegółowy, płynny (odświeżanie do 120 Hz) i nie męczy tak oczu jak typowe błyszczące panele.

Huawei chwali się, że warstwa antyrefleksyjna usuwa 99% zakłóceń świetlnych, a odbicia są mniejsze o 60%. Do tego jasność 600 nitów – więc czytanie czy oglądanie filmów na zewnątrz nie powinno być problemem.

Ochrona oczu – certyfikaty i technologie

Tablet nie tylko wygląda lepiej, ale też ma zadbać o nasze oczy. Redukuje niebieskie światło i migotanie, dopasowuje jasność do otoczenia, a polaryzacja sprawia, że światło jest bardziej naturalne. Nawet przy długim użytkowaniu oczy mają być mniej zmęczone.

Potwierdzają to certyfikaty TUV Rheinland i SGS, więc nie są to tylko obietnice na papierze.

Cztery głośniki i Histen 9.0

Żeby nie było, że chodzi tylko o ekran – Huawei dorzucił też system czterech głośników z algorytmami Histen 9.0. Brzmi to trochę technicznie, ale w praktyce chodzi o to, że muzyka, filmy i gry powinny mieć wyraźniejszy, głębszy dźwięk.

Klawiatura i rysik – tablet jak mały laptop

MatePad 11.5 2025 można szybko zamienić w coś na kształt notebooka. Wystarczy podpiąć klawiaturę i rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji.

Klawiatura działa też oddzielnie – można ją postawić na kolanach, a tablet zostawić na stoliku. Rysik z kolei pozwala notować, rysować czy szkicować – a matowy ekran daje wrażenie pisania na papierze.

A dodatkowy smaczek ? Można jednocześnie nagrywać spotkanie i robić notatki, które później system porządkuje i zamienia w czytelne podsumowania.

Mobilność i bateria

Tu też jest progres. Nowa antena Wi-Fi ma dawać stabilniejsze połączenie, a bateria 10 100 mAh – do 14 godzin oglądania filmów. Jest też szybkie ładowanie 40 W SuperCharge.

Całość waży 515 g i ma 6,1 mm grubości, więc to sprzęt, który spokojnie zmieści się w plecaku czy torbie. Dostępne są dwa kolory: szary i fioletowy.

Kącik dla dzieci i tryby rodzinne

Tablet ma też coś, co spodoba się rodzicom – Kącik dla dzieci. Można tam ustawić limity czasu, dostęp do aplikacji czy treści, a także włączyć dodatkowe tryby ochrony wzroku, np. filtr światła niebieskiego albo tryb e-książki. A to już naprawdę fajna opcja!

Są też alerty przypominające dziecku, żeby siedziało prosto albo nie korzystało z tabletu w złym oświetleniu. Do tego całość można zabezpieczyć hasłem.

Nie zapomniano również o starszych użytkownikach – powiększone czcionki i ikony sprawiają, że tablet jest wygodny także dla seniorów.

Wydajność i wielozadaniowość

Pod maską mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Do tego obsługa kilku aplikacji jednocześnie – dwie w kafelkach i dwie w formie pływających okienek. Czyli można np. oglądać film i robić zakupy albo czatować i pisać maila.

Są też przydatne aplikacje: Notatki Huawei do organizacji zapisków i GoPaint dla fanów rysowania, z obsługą nawet 240 warstw.

Ekosystem i aplikacje

MatePad współpracuje z innymi urządzeniami Huawei i daje dostęp do aplikacji z AppGallery. Do tego chmura Huawei, przeglądarka i asystentka Celia. No i – co ważne – jest dostęp do aplikacji Google.

Cena i dostępność Huawei MatePad 11.5 2025

Na start mamy dwie wersje:

z klawiaturą – 1799 zł,

z klawiaturą i rysikiem – 1999 zł.

W promocji premierowej, od 20 sierpnia do 5 października, ceny spadają o 200 zł (1599 zł i 1799 zł).

Tablet można kupić w dużych sklepach (Media Expert, Media Markt, Euro RTV AGD, x-kom, Komputronik, Neonet), u operatorów (Plus, Orange, Play), w sklepie huawei.pl i na Allegro. W sklepie internetowym Huawei są też dodatkowe bonusy: rabat studencki, powitalny prezent za zapisanie się na newsletter i raty.

Huawei zastrzega, że ceny są rekomendowane i mogą się różnić w zależności od sprzedawcy.

Podusmowując MatePad 11.5 2025 to tablet, który ma sporo do zaoferowania – od matowego ekranu, przez solidną baterię, aż po kącik dla dzieci. Każdy domownik znajdzie tu coś dla siebie.

No i teraz pytanie: czy taki tablet to już „must have” w domu, czy raczej ciekawostka dla tych, którzy lubią gadżety?