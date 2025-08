MatePad 11.5 2025 zadebiutuje 20 sierpnia. To masz za darmo!

Huawei nie zwalnia tempa! Już 20 sierpnia na polski rynek trafi nowy model tabletu z rodziny MatePad. Tym razem będzie to MatePad 11.5 2025, a jego największą nowością ma być matowy ekran nowej generacji, który – według zapowiedzi – ma jeszcze skuteczniej chronić wzrok użytkownika. Czyli coś dla tych, którzy spędzają długie godziny przy czytaniu, pisaniu czy oglądaniu, a potem narzekają, że oczy szczypią jak po maratonie serialowym.

Brzmi dobrze! Szczególnie, jeśli tablet ma być urządzeniem, które zastępuje kilka innych – komputer, zeszyt, książkę, a czasem nawet telewizor.

Laptop? Prawie, tylko lżejszy

Nowy MatePad 11.5 2025 ma być bardziej rodzinny i bardziej „do wszystkiego”. W wersji z klawiaturą i rysikiem ma zamieniać się w poręczny, lekki notebook, który spokojnie ogarnie naukę, pracę, notatki, a nawet wieczorne scrollowanie czy zakupy online.

To nie pierwszy raz, gdy Huawei próbuje zaoferować takie hybrydowe podejście – ale tym razem ekran z matowym wykończeniem może naprawdę zrobić różnicę. Nie dość, że mniej odbić światła, to jeszcze oczy mają mniej się męczyć. A to cenna cecha, szczególnie w świecie zdominowanym przez ekrany.

Premiera MatePad 11.5 2025 20 sierpnia. Będzie coś jeszcze

Ważna data: 20 sierpnia 2025 r. – wtedy nowy tablet pojawi się w sprzedaży na oficjalnej stronie huawei.pl. Ale producent przygotował też coś ekstra dla osób, które zdecydują się zapisać na newsletter przed premierą.

Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/tablety/ i zostawić swój adres e-mail. Osoby, które to zrobią, 20 sierpnia otrzymają kupon – a z nim będzie można dorwać ładowarkę HUAWEI SuperCharge 66 W albo bezprzewodową myszkę HUAWEI CD23 SE za… 1 zł. Ale jest haczyk (bo przecież nie ma tak łatwo). Kupon działa tylko przy zakupie nowego MatePad 11.5 2025 w oficjalnym sklepie.

Kupon działa do października, ale…

Jest czas na zastanowienie – kupon będzie ważny do 5 października 2025 r., więc nie trzeba klikać „kup teraz” zaraz po premierze. Można pomyśleć, poczytać pierwsze opinie i dopiero wtedy się zdecydować.

Ale uwaga – i tu kolejna ważna informacja, kupon nie łączy się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter, więc nie ma co liczyć na podwójną zniżkę. Szczegóły, jak zawsze, są dostępne na stronie Huawei dla tego, kto lubi dokładnie wiedzieć, co i jak, znajdzie tam, pełny regulamin.

No dobrze to w końcu dla kogo jest ten tablet?

Patrząc na zapowiedzi, Huawei celuje raczej w użytkowników, którzy potrzebują czegoś między smartfonem a laptopem. MatePad 11.5 2025 wydaje się być stworzony z myślą o uczniach, studentach, freelancerach i wszystkich tych, którzy potrzebują mobilnego sprzętu do nauki, pracy i relaksu, ale niekoniecznie chcą nosić ze sobą pełnowymiarowy komputer.

Do tego ekran, który „mniej męczy”, może być dużym plusem dla rodziców, którzy chcą dać dziecku sprzęt do nauki – ale mają wątpliwości, czy kolejna godzina przed tabletem to dobry pomysł.

Co wiemy o MatePad 11.5 2025?

Na razie producent nie zdradził więcej szczegółów – nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie będzie kosztował nowy MatePad, ani jakie będą dostępne konfiguracje pamięci czy kolory. Pewne jest jedno: Huawei stawia na wygodę, wielofunkcyjność i komfort użytkowania, szczególnie jeśli chodzi o ekran i pracę na co dzień.

Czy to wystarczy, żeby MatePad 11.5 2025 stał się hitem? Przekonamy się po premierze – a ta już za chwilę. Przy okazji, sprawdź szczegóły na temat MatePad Pro 12.2.