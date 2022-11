Jeśli chcieliście kupić składany smartfon, by zobaczyć, jak to jest, jednak ich ceny mocno was przerosły, to Huawei przygotował urządzenie, którego cena nie odstrasza. Huawei Pocket S będzie najtańszym składanym smartfonem na rynku. Ile będzie kosztował i co zaoferuje?

Huawei prezentuje najtańszego składaka na rynku

Składane smartfony mają to do siebie, że kosztują bardzo dużo. Nie każdy ma ochotę wydawać ponad 7 tysięcy na smartfon, dlatego też chiński producent przyszedł z bardzo ciekawym rozwiązaniem. Podczas konferencji w Chinach Huawei zaprezentował swój najnowszy i zarazem najtańszy składany smartfon na rynku – Huawei Pocket S.

Huawei Pocket S najtańszym składanym smartfonem na rynku!

Huawei Pocket S jest okrojoną wersją P50 Pocket. Smartfony prezentują się bardzo podobnie pod względem designu, jednak Pocket S oferuje słabszy aparat i procesor. Urządzenie napędzane jest procesorem Snapdragon 778G, który niestety oferuje jedynie łączność LTE.

Huawei Pocket S tańszą wersją flagowca. Co oferuje?

Najnowszy składany smartfon firmy z Państwa Środka posiada 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli i oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotykowego wynosi tutaj 300 Hz. Aparat do selfie umieszczono w dziurce i jest to ten sam sensor co w P50 Pocket (10,7 MPx). Oczywiście w urządzeniu znajdziemy także drugi, mniejszy wyświetlacz, który został umieszczony pod kamerami. Ma on 1,04-cala rozdzielczości i wykonany jest w technologii OLED. Oferuje rozdzielczość 340 x 340 pikseli.

Użytkownik od razu skorzysta z systemu Harmony OS 3.0, a bateria w tym modelu ma pojemność 4000 mAh i można ją ładować z mocą 40W. Jak podaje producent, telefon można zamknąć i otworzyć 400 000 razy! Jeśli chodzi natomiast o aparaty, to główna jednostka ma 40 Mpix i posiada sensor RYYB i obiektyw f/1,8. Dopełniany on jest przez ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpix oraz czujnik do autofocusa.

Pocket S Pocket S

Smartfon będzie dostępny w pięciu kolorach – Mit Green, Gold Yellow, Rose Pink, Ice Crystal Blue i Black. Huawei Pocket S w wersji 128 GB został wyceniony na 5988 CNY (ok. 3900 PLN), wersja 256 GB na 6488 CNY (ok. 4300 PLN). Natomiast wariant z 512 GB na dane będzie kosztował 7488 CNY (ok. 4900 PLN). Dwie najmniejsze wersje zadebiutują już 10 listopada, natomiast najbardziej pojemna wersja trafi do sprzedaży w grudniu. Obecnie nie ma informacji, czy smartfon trafi do Europy.

Źródło: GSMArena