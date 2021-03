Hummer EV Edition 1 sprzedany za niewyobrażalną sumę!

Rynek samochodów elektrycznych powiększa się z każdą chwilą. Obecnie każdy producent chce mieć w swojej ofercie chociaż jedno takie auto. Hummer EV Edition 1 to model marki znanej z dużych, ciężkich i agresywnych pojazdów, które raczej nie kojarzą się z ekologią. Pierwszy elektryczny pickup został właśnie sprzedany za niebotyczną sumę.

Pierwszy taki model w historii marki

Hummer EV Edition 1 to pierwszy elektryczny samochód w historii marki. Zaprezentowano go w październiku ubiegłego roku i od razu zyskał zaciekawienie klientów. Wielki, masywny i ekologiczny, bo tak można określić samochód marki Hummer. Obecnie produkowana jest jedynie wersja pick-up, jednak już niebawem na rynku pojawi się w wersji SUV.

Elektryczny pickup Hummera napędzany jest trzema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 1000 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 15592 Nm. Na papierze wygląda to niesamowicie, jednak w praktyce moment wynosi około 1085 Nm. Auto do setki rozpędza się w nieco ponad 3 sekundy! Zasięg auta na jednym ładowaniu to około 560 kilometrów. Baterie można ładować z mocą 350 kW, dzięki czemu po 10 minutach auto będzie mogło przejechać 160 kilometrów. Na pokładzie znajduje się napęd na cztery koła, wektorownia momentu obrotowego, adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie czy duży poziom brodzenia.



EV Edition 1 to pierwszy elektryczny samochód marki Hummer.

Hummer EV Edition 1 sprzedany za ogromną sumę

Hummer EV Edition 1 jest pierwszą i najbogatszą wersją samochodu, która przez producenta została wyceniona na 112 595 dolarów. Po przeliczeniu na złotówki wynosi około 450 tysięcy złotych. Edition One jest jedyną wersją, która do sprzedaży trafi w 2021 roku. Jesienią 2022 roku na rynku ma pojawić się EV3X kosztujący 99 995 USD (ok. 400 tys. PLN). Rok później zadebiutuje model Hummer EV2X, a jego cena będzie wynosić 89 995 USD, czyli około 360 000 złotych. W 2024 do salonów trafi najbardziej bazowa wersja EV2 wyceniona na 79 995 USD (320 tysięcy złotych).

Pierwszy EV Edition 1 został jednak sprzedany za około 2,5 miliona dolarów. Dlaczego ktoś zapłacił tyle za auto warte lekko ponad 110 tysięcy dolarów? Mowa tutaj o pierwszym egzemplarzu o numerze VIN V0001. Aukcja odbyła się w zeszły weekend. Auto z jednej strony jest wyjątkowe, ponieważ było pierwszym modelem, który zjechał z linii produkcyjnej, ale poza tym nic go nie wyróżnia.

Skąd więc ta cena? Pełna kwota z licytacji pierwszego modelu Hummer EV Edition 1 została przekazana fundacji The Tunnel to Towers. Zajmuje się ona budowaniem nowoczesnych domów dla weteranów czy rodzin ratowników, którzy zginęli podczas niebezpiecznych akcji.