Bardzo ważna i przede wszystkim pozytywna wiadomość dla użytkowników sprzętu marki Husqvarna. To za sprawą dołączenia do sojuszu Power for All Battery Alliance, który opiera się na wspólnym systemie akumulatorów 18 V dla wszystkich marek zrzeszonych. Został on zainicjowany przez markę Bosch.

Krótko mówiąc, posiadając urządzenie wykorzystujące akumulator 18 V – niezależnie czy chodzi o narzędzia ogrodnicze czy elektronarzędzia – będziemy mogli wykorzystać baterię wszystkich marek, które współpracują w sojuszu. Mowa o sprzęcie marek Bosch (bezprzewodowy odkurzacz domowy), Wagner (rozpylacze do malowania), Gloria (narzędzia do sprzątania na zewnątrz), Steinel czy właśnie Husqvarna Group, a więc marki Gardena i Flymo. Zainicjowane przez Bosch rozwiązanie Power for All Battery Alliance, będzie w przyszłości wykorzystywane we wszystkich urządzeniach domowych. Na dzień dzisiejszy, mowa o 25 milionach akumulatorów, które są wspierane przez sojusz.

Husqvarna będzie korzystać z uniwersalnych akumulatorów 18 V 25

Husqvarna wprowadzi nową gamę produktów z systemem Power for All Battery

Już w przyszłym roku marka planuje wprowadzić na rynek gamę produktów przeznaczonych do pielęgnacji ogrodów. Ma ona wspierać już nowy, uniwersalny dla aliansu system akumulatorowy. Będzie ją można zakupić u autoryzowanych dilerów oraz na stronie producenta.

