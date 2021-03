Hyundai Staria Minivan zaprezentowany. Przyszłość nadeszła?

Hyundai Staria Minivan to auto, które na filmie wyglądało jak concept, który do produkcji trafi za kilka lat. Nic bardziej mylnego, ponieważ nowy minivan został właśnie zaprezentowany, i prezentuje się tak samo jak na filcowym zwiastunie. Czego możemy spodziewać się po nowym aucie południowokoreańskiego producenta?

Futurystyczny wygląd Hyundai Staria Minivan na pewno będzie wyróżniał się na drogach

Hyundai Staria Minivan to auto określane mianem wielofunkcyjnego (MPV), które według założeń producenta ma skutecznie powalczyć z SUVami i crossoverami. A co ma w tym pomóc? Przede wszystkim auto prezentuje sie przyszłościowo i to może właśnie zachęcić potencjalnego klienta. To innowacyjne podejście możemy zobaczyć głównie na przodzie, gdzie producent zdecydował się na zastosowanie bardzo interesująca wyglądającej maski z paskiem świetlnym wykonanym w technologii LED oraz przednimi reflektorami umieszczonymi w zderzaku.

Model Staria Minivan przedstawiony na zdjęciach to najwyższa wersja wyposażenia. Wariant ten posiada błyszczącą osłonę chłodnicy, diodowe reflektory oraz 18-calowe felgi aluminiowe. Na nadwoziu znalazły się również chromowane elementy, które uzupełniają całość.

W środku również nie ma nudy

Patrząc na wyposażenie środka, można odczuć, że mamy do czynienia z przyszłościowym projektem. Do dyspozycji kierowcy Staria Minivan oddano 10,25-calowy ekrany infotainment. Zdecydowanie wchodzimy tutaj w nową erę ekranów na desce rozdzielczej, skoro trafiają one już nie tylko do aut najwyższej klasy. Nad kierownicą również znajdziemy cyfrowy zestaw wskaźników.

To co wyróżnia Staria Minivan na tle innych aut to liczba miejsc pasażerów. W aucie może podróżować aż 11 osób!

Pełna specyfikacja techniczna Hyundai Staria Minivan nie została jeszcze ujawniona przez producenta, dlatego też nie znamy większych szczegółów. Niestety, jak mówi Hyundai, model Staria Minivan będzie dostępny jedynie na południowokoreańskim rynku.

Jest czego żałować?