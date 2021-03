Autodrom Jastrząb ogłosił właśnie przygotowania do tegorocznego Pucharu Driftu. Jest to wyjątkowe wydarzenia w świecie polskiej motoryzacji, a zarazem już 2 edycja tego rodzaju eventu. Jednak ze względu na wysokie zainteresowanie w roku poprzednim, nadchodząca impreza odbywać się będzie w formule dwudniowej oraz w obejmie rywalizację w dwóch klasach: Street oraz Profi. II edycja Pucharu Driftu już na wakacjach. Nie mogę się doczekać, a Wy?

Dlaczego zeszłoroczne wydarzenie odniosło taki sukces?

Autodrom Jastrząb to jeden z nowocześniejszych torów w Polsce. Ze względu na swoją wysoką złożoność oraz przemyślaną strukturę jest idealny do tworzenia różnych tras. Przez to stał się gratką dla miłośników latania bokiem. Przez parę ostatnich lat dosyć często odbywały się cykliczne treningi drifterów i właśnie to skłoniło przedstawicieli toru do zorganizowania większej imprezy. Jednak przerosło ich to największe oczekiwania i dlatego w 2020 roku zdecydowano się na zorganizowanie wydarzenia na jeszcze większą skalę.

„Zeszłoroczna jednodniowa edycja Pucharu Driftu pokazała nam wyraźnie, że zarówno zawodnicy jak i kibice chcą więcej! Dlatego z dużą radością ogłaszamy, że w nadchodzącym sezonie 2021 Puchar Driftu Autodromu Jastrząb będzie imprezą dwudniową.” – mówi Aleksandra Michalczewska, Prezes Zarządu spółki ITS Michalczewski i właściciel Autodromu Jastrząb.

II edycja Pucharu Driftu. Kto może wziąć udział w zawodach?

Podobnie jak w zeszłym roku tak i w tym zawody będą otwarte dla wszystkich. Obędą się już 28-29 sierpnia 2021 roku. Klasa Street jest głównie stworzona z przeznaczeniem dla początkujących zawodników i składać się będzie wyłącznie z pojedynczych, punktowanych przejazdów. Natomiast klasa Profi to już inna bajka. Mogą wziąć w niej udział doświadczeni zawodnicy. W tym roku organizatorzy spodziewają się udziału wielu utytułowanych zawodników, którzy regularnie ćwiczą na Autodrom Jastrząb.

Jakie atrakcję dla publiczności?

II edycja Pucharu Driftu, czyli impreza na taką skalę nie może obejść się bez zadbania o publikę. Dla rodzin z dziećmi będzie przygotowana strefa Family. Natomiast chętni na mocniejsze wrażenia będą mieli możlwiość wzięcia udziału w DRIFT TAXI. A co odważniejsi przejechania się trasą toru na fotelu pasażera.

Sprawdź jak Nissan GT-R Nismo ustanawia rekord świata Guinnessa w kategorii draftu.

Zawodnicy biorący udział w pucharze otrzymają szeroką ofertę możliwości noclegu w Hotelu Jastrząb z widokiem na tor. Będzie również możliwość wynajęcia przestronnego boksu garażowego czy dostępnej na miejscu wulkanizacji. Organizator zapowiada, że szykowana pula nagród we współpracy z Partnerami będzie imponująca.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat imprezy „II edycja Pucharu Driftu” będą dostępne na stronie www.torjastrzab.pl.