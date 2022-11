Ile kalorii ma Burger Drwala? Przeanalizowałem tabelę alergenów i wartości odżywczych udostępnionych przez McDonald’s. Jeśli macie chęć na zimową kanapkę, a przy okazji liczycie kalorie to lepiej tego dnia nic innego nie jedzcie.

Wiemy już ile kosztuje Burger Drwala. Wiemy również, że popularna w naszym kraju kanapka trafiła dziś do oferty. Przy okazji, współczuję pracownikom McDonald’s, którzy dziś zapewne mają ręce pełne roboty. No cóż, sam nie wiem skąd taki fenomen w Drwalu. Fakt, to smaczna kanapka, ale prawdę mówiąc, można zjeść dużo lepszego burgera na mieście. Tak czy inaczej, aby nie przedłużać, uruchomiłem tabelę wartości odżywczych McDonald’s, następnie uruchomiłem konwersję kilodżuli do kilokalorii i wyniki są następujące.

Ile kalorii ma Burger Drwala 2022? Może lepiej nie wiedzieć

Ile kalorii ma Burger Drwala 2022?

Wszystko zależy oczywiście od rodzaju kanapki, którą wybierzemy. W tym roku sieć restauracji oferuje cztery różne warianty: klasyczny, podwójny, z kurczakiem i z dodatkiem żurawiny. Oto wyszczególnione wyniki:

Burger Drwala: 904 kcal (3785 kJ)

Podwójny Burger Drwala: 1147 kcal (4806 kJ)

Burger Drwala z Kurczakiem: 862 kcal (3611 kJ)

Burger Drwala z Żurawiną: 938 kcal (3928 kJ)

Wygląda na to, że jeśli już bardzo chcemy zjeść drwala to najlepiej zjeść wariant z kurczakiem. Ewentualnie nieco bardziej kaloryczny odpowiednik z wołowiną. Podwójny drwal to tak naprawdę duży obiad, a jakoś nie wydaje mi się, że najecie się kanapką z dwoma kotletami, panierowanym serem i bekonem. OK, są jeszcze dodatki jak sałata, prażona cebula czy sos z przyprawami, ale to nadal znacznie mniej niż pełnoprawny obiad.

Dodam jeszcze, że w ofercie, oprócz Drwala znajdziemy frytki zakręcone z sosem. Mają 332 kcal (1394 kJ). Jeśli więc wybierzecie burgera z frytkami to… powodzenia na siłowni.