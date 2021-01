Sponsored Materiał zewnętrzny

Wydanie książki to marzenie każdego początkującego pisarza. Uczucie, gdy nasza pozycja pojawia się w księgarniach, jest bezcenne. Owoc naszej pracy możemy zobaczyć i dotknąć. Wydrukowania książki podejmie się wyspecjalizowana drukarnia internetowa czy stacjonarna. Ile kosztuje wydanie własnej książki? Jakie czynniki wpływają na cenę wydrukowania dzieła?

Wydanie książki – co wpływa na cenę?

Pierwszą kwestią, która przychodzi na myśl jeśli chodzi o wydawanie pozycji, jest sam druk książek. Każda strona kosztuje. Reguła jest taka, że im więcej książek (czyli wszystkich stron), tym niższa będzie cena za stronę. Nakład jest więc kwestią kluczową. Zdecydowanie droższe będzie wydrukowanie jednej książki z nakładu 10 sztuk niż 10 000 sztuk. Ceny zależne są też od tego, czy druk jest w kolorze, czy czarno-biały. Wydrukowanie albumu pełnego zdjęć wydrukowanych w najlepszej jakości będzie zdecydowanie droższe niż wydrukowanie książki czarno-białej (z tą samą ilością stron, formatem).

Gatunek papieru

Sam gatunek papieru, na którym wydrukowana będzie książka, również ma znaczenie. Papier ekologiczny (w 100% z makulatury, w kolorze szarym/jasnym brązowym) jest tańszy niż ten klasyczny, biały. Poza tym, ważny jest format książki – wybrać możemy A4, A5, A6 (format kieszonkowy). To też wpłynie na cenę wydania książki. Na cenę książki wpływa też to, na jaką oprawę się zdecydujemy. Do wyboru mamy miękką bądź twardą. Możemy zainwestować też w zdobienia okładki, które kosztują, ale przyciągają uwagę klientów księgarni.

Wyróżnić możemy dwa typu druku – offsetowy (przemysłowy) i cyfrowy. Wybór jednego z tych dwóch typów również będzie mieć wpływ na cenę wydrukowania książki. Druk offsetowy najbardziej opłacalny będzie jeśli mamy duży nakład (tj. od tysiąca egzemplarzy), a cyfrowy gdy nasz nakład nie przekracza kilkuset sztuk.

Ile więc naprawdę przeciętnie kosztuje wydrukowanie jednej książki, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie wymienione czynniki? Koszt jednego egzemplarza to zwykle od 2 do 10 złotych. Jeśli drukujemy np. tylko jedną sztukę, koszt będzie znacznie wyższy. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko koszt samego wydruku, bez zapłacenia innym osobom, które potrzebne są, by wydać książkę.

Inne kwestie – korekta i formatowanie książki, transport książek

Wydając książkę, która ma być sprzedawana i czytana przez innych, wymaga również korekty i formatowania. Zajmuje się tym specjalista. Jego zadaniem będzie poprawienie ewentualnych błędów (ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych). Potem tekst trzeba będzie sformatować tj. wyjustować, zadbać o odpowiednią czcionkę (zwykle Times New Roman) i jej wielkość. Następnie tekst (i obrazy, jeśli są) dopasować do stron, podzielić na rozdziały, zrobić spis treści – tak, by to wszystko miało ręce i nogi oraz nadawało się do wydrukowania. Proces ten nazywa się składaniem książki. Robi to specjalista, w specjalnym programie graficznym – często używany jest InDesign (program Adobe).

Mogłoby się wydawać, że to banalnie proste, oczywiste zadania. Trzeba jednak być czujnym, gdyż każdy błąd utrudni czytelnikom poznawanie dzieła. Nie chcemy też wydrukować tysiąca książek z błędami! Wydawnictwa zwykle mają swojego specjalistę, który zajmuje się korektą książek.

Za ten proces zapłacimy zwykle w granicach 3000 – 4000 złotych. Zależy to od długości książki i jej tematyki (niekiedy potrzebny będzie znawca w danym temacie). Nie musimy jednak płacić za korektę, gdy np. drukujemy książkę tylko dla rodziny, w charakterze pamiątki.

Inną istotną kwestią będzie transport wydrukowanych książek z drukarni. Jeśli nakład jest duży, mowa jest nawet o tonach książek! Zwykle koszt ich transportu wychodzi przynajmniej kilkanaście złotych za jeden egzemplarz, ale to zależy od wielkości nakładu (cena transportu zwykle nie jest liczona od pojedynczego egzemplarza, a od ciężaru nakładu).

Wydruk książki z pliku pdf

Czasem mamy sytuację, gdy chcemy wydrukować książkę z pliku PDF (np. kupiliśmy ją online i nie chcemy jej czytać z ekranu bądź wydrukować tylko część, ale fizyczna kopia nie była dostępna w sklepie). Cena wydruku również będzie zależna od ilości stron, formatu i tego, czy strony mają być w kolorze.

Drukarnie oferują też zwykle bindowanie. Bindowanie to łączenie ze sobą kartek za pomocą specjalnych pasków, by nasz wydruk faktycznie przypominał książkę, a nie luźne strony. Wydrukowanie książki z PDF w drukarni to zwykle koszt kilkunastu złotych (format A4, przeciętna długość tj. 200-300 stron). Jest ono zazwyczaj tańsze niż kupienie nowej z księgarni, ale jakość też jest nieco gorsza – np. nie ma okładki.