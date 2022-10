Cena nowego Alpine A110 R Fernando Alonso zwala wręcz z nóg. Za limitowany model trzeba będzie zapłacić zawrotne 148 000 Euro.

Alpine A110 R zostało nawet już wycenione na 105 000 Euro. Jednakże cena 148 000 Euro za wersje sygnowaną kierowcą F1 Fernando Alonso to już jest kosmos. W tej cenie można już kupić dobrze skonfigurowane Porsche 911. Co ciekawe, jest to najdroższe auto wyprodukowane seryjnie przez Renault.

Co jest tak szczególnego w tym aucie, żeby dopłacić do niego aż 43 000 Euro? Otóż ten model zostanie wypuszczony jedynie w liczbie 23 sztuk, aby uczcić 23-krotne podium Fernando Alonso. Co więcej, karbonowa maska, jak i całe nadwozie pomalowane są w kolorze matte blue, takim samym jak na samochodzie Formuły 1. Ponadto, w kilku miejscach, takich jak np. zagłówki znalazły się podpisy kierowcy F1, a flaga Francji zmieniła kolory na niebiesko-żółto-pomarańczowe. Nad oczami kierowcy znalazło się motto Alonso: „There is more than one path to the top of the mountain.”

Co ciekawe, Alpine A110 R Fernando Alonso nie jest pierwszym sygnowanym autem przez tego kierowcę. Wcześniej, bo dekadę temu było nim Ferrari 599 GTB żeby uczcić 60 lat zwycięstw w F1.

Sprawdź nasz test Alpine A110S.