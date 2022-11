Ile zarobił Lech Poznań w Lidze Konferencji Europy? Będzie na wzmocnienia!

Wczorajszego wieczora Poznań z pewnością nie mógł zasnąć. Kolejorz w wielkim stylu pokonał Villarreal i awansował do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Ile zarobił Lech Poznań podczas swojej przygody w europejskich pucharach? Z pewnością będzie na transfery, które pomogą na wiosnę!

Liczyła się tylko wygrana. Kolejorz awansuje dalej!

Sytuacja w grupie Lecha Poznań nie była do końca jasna. Pewnym awansu do kolejnej rundy był Villarreal, a o kolejne premiowane awansem do fazy pucharowej miejsce walczył poznański Lech oraz izraelski Hapoel Beer Szewa. Oba spotkania pomiędzy tymi dwoma zespołami zakończyły się remisem (0:0 i 1:1), a w tabeli grupy C dzielił ich tylko jeden punkt. Lech musiał wygrać z Villarrealem, jeśli chciał wyjść z grupy.

Śmiało można napisać, że to Villarreal grał w piłkę, a Lech Poznań strzelał kolejne bramki. Spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się wysoką wygraną Kolejorza, który ostatecznie strzelił „Żółtej łodzi podwodnej” aż trzy bramki i skutecznie grał również w obronie. Wynik ten był niezwykle ważny, ponieważ Hapoel wygrał z Austrią Wiedeń 4:0! W przypadku remisu w Poznaniu to izraelski klub grałby dalej. Przygoda poznaniaków w Europie trwa i pierwszy mecz z przeciwnikiem, którego poznamy w poniedziałek, Lech zagra 16 lutego.

Ile zarobił Lech Poznań w Lidze Konferencji Europy?

Gra w Europie nie oznacza jedynie pojedynków z wysokiej klasy przeciwnikiami, ale również duże zarobki. Ile zarobił Lech Poznań w Lidze Konferencji Europy? Sukces w europejskich pucharach wiąże się także z sukcesem finansowym. Do tej pory Kolejorz zarobił 5,908 mln euro, a to przecież nie koniec przygody, bo Lech Poznań zagra jeszcze co najmniej dwa mecze w LKE! Dokładnie, na czym i ile zarobił Lech Poznań?

Poznański klub na samej grze w eliminacjach do europejskich pucharów zarobił 400 tys. euro. To dobry początek, jednak ile zarobił Lech Poznań na fazie grupowej Ligi Konferencji Europy? To tutaj zbija się duże sumy i w przypadku polskiego zespołu było to 2,94 miliona euro. Za wyniki klub zainkasował dodatkowe 1,498 mln euro, a zajęcie drugiego miejsca w grupie wzbogaciło klub o 625 tys. euro.

Co więcej, jak informuje Jan Sikorski, specjalista od rozgrywek UEFA, podaje, że poznański klub zarobi pieniądze z tytułu market pool i z puli za remisy.

