Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro z tą funkcją i ceną wymiatają!

Mieliśmy dziś okazję uczestniczyć w premierze dwóch smartfonów: Infinix NOTE 40 oraz NOTE 40 Pro. Muszę przyznać, że oba modele wyróżnia efektowny design, dobra jakość wykonania i coś, co znałem tylko z modeli z nadgryzionym jabłkiem w logo. I wiecie co? Wydaje mi się, że za sprawą tej funkcji oraz oczywiście rozsądnej wyceny obu smartfonów, mogą one zawojować na rynku. Ba, można być tego wręcz pewnym!

Nowe smartfony Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro.

Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro już w Polsce! Co je wyróżnia?

Telefony ze średniej półki zazwyczaj nie wyróżniają się niczym szczególnym. Ot, w miarę wydajne podzespoły, całkiem dobre wykonanie – na tym koniec. Tu jednak jest zupełnie inaczej! Przede wszystkim, dźwiękiem, który generują głośniki w obu smartfonach zajęła się poważna i ceniona firma – JBL. Kolejny atut obu modeli, który zdecydowanie wyróżnia je na tle konkurencji to zastosowanie tak zwanego magnetycznego ładowania. Nie ma co owijać w bawełnę. Tą funkcję znamy między innymi z testowanego przez nas flagowca Apple iPhone 15 Pro Max. Infinix doszedł do wniosku, że też chce oferować klientom dostęp do tak praktycznej funkcji i chwała mu za to!

Nowe smartfony Infinix.

Ładowanie bezprzewodowe do 20 W

W skrócie, wygląda to tak – oba modele – Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro mają możliwość ładowania bezprzewodowego o mocy do 20 W. To za sprawą wykorzystania technologii Infinix All-Round FastCharge 2.0, którą zasila chipset Cheetah X1. Warto wspomnieć, że jest to autorskie rozwiązanie marki! Dzięki temu naładujemy na przykład NOTE 40 Pro do 50% w 16 minut, natomiast NOTE 40 w 19 minut. Oprócz tego należy wspomnieć o ochronie baterii i opcji ładowania zwrotnego.

Bypass Charging 2.0

Kolejną opcją, o której warto wspomnieć jest tak zwane ładowanie obejściowe Bypass Charging 2.0, które docenią fani grania w gry czy oglądania filmów. Co to oznacza? Ta funkcja sprawia, że jeśli smartfon jest podłączony do ładowarki, płyta główna jest nadal zasilana, jednak pomijana jest w tym momencie bateria. To sprawia, że smartfon nie będzie się przegrzewał podczas tej operacji.

Zawartość zestawu

Nie sposób nie wspomnieć o bardzo bogatym wyposażeniu. Tu nie jest tak, jak w przypadku flagowców. Infinix dołącza przede wszystkim ładowarkę, która ma obsługiwać maksymalną moc ładowania dla danego modelu. Jest również przewód z USB typu C, szkło hartowane, słuchawki przewodowe oraz etui MagCase, które pozwala na przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej. Brzmi bardzo rozsądnie, prawda?

Nowe smartfony Infinix.

Rozwiązania techniczne w Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro

Przejdźmy do podzespołów. Przede wszystkim w obu przypadkach mamy wyświetlacz AMOLED oferujący rozdzielczość FHD+. Plusem jest częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz oraz szczytowa jasność wynosząca 1300 nitów. Ekran jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Oprócz tego mamy całkiem rozbudowany zestaw aparatów – główny 108 Mpx z trzykrotnym bezstratnym zoomem. Do tego aparat do selfie 32 Mpx. Warto dodać, że model NOTE 40 Pro oferuje stabilizację obrazu. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, na tak zwanej wyspie z obiektywami ulokowano diodę, która pulsuje w zależności od ustawień. Możemy np. dzięki niej dowiedzieć się o połączeniach przychodzących, powiadomieniach i ładowaniu urządzenia.

Specyfikacja techniczna Infinix NOTE 40

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i bezprzewodowym 20 W

z szybkim ładowaniem i bezprzewodowym Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

z częstotliwością odświeżania Pamięć 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB

z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate

Główny aparat 108 Mpx

Przedni aparat 32 Mpx

NFC

USB-C

System operacyjny Android 14 z XOS 14

Specyfikacja techniczna Infinix NOTE 40 Pro

Bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 70 W i bezprzewodowym 20 W

z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

z częstotliwością odświeżania Pamięć 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB

z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate

Główny aparat 108 Mpx z OIS

Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową

z przednią lampą błyskową NFC

USB-C

System operacyjny Android 14 z XOS 14

Nowe smartfony Infinix.

Ile kosztują smartfony Infinix NOTE 40 i NOTE 40 Pro?

Ceny zaskakują i to bardzo pozytywnie. Wydaje się zarówno mi, jak i całemu zespołowi spodobało się to, jak marka wyceniła swoje nowości. Cennik wygląda następująco:

NOTE 40 – 1196 zł

NOTE 40 Pro – 1496 zł

Co ciekawe, jeśli kupicie smartfon za pośrednictwem sklepu producenta, możecie zdobyć ładowarkę bezprzewodową Infinix 15W Magnetic Wireless Fast Charge Pad za złotówkę! Wydaje mi się, że warto odwiedzić Infinix Store aby poznać szczegóły tej promocji.

Autorem zdjęć jest Marcin z TechMarKa.