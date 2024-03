Infinix tą technologią zmieni gaming mobilny. To przełom!

Infinix tą technologią zmieni gaming mobilny, który w ostatnich latach stał się bardzo rozwojowym i niezwykle popularnym rynkiem dla graczy. Podczas tagów MWC 2024 w Barcelonie Infinix zaprezentowało innowacyjną technologię CoolMax do gier mobilnych, która osiągnęła fenomenalne wyniki w popularnym teście oraz otrzymała wiele nagród.

Infinix tą technologią zmieni branżę gier mobilnych

Podczas targów Mobile World Congress 2024 odbywających się w Barcelonie Infinix zaprezentowało innowacyjną technologię CoolMax, która ma zmienić wydajność urządzeń mobilnych w grach. Oparte na sztucznej inteligencji, procesorze MediTek Dimenisty 9300, wydajnym procesorze graficznym Pixelworks i korzystające z autorskiego półprzewodnikowemu systemu chłodzenia powietrzem CoolMax rozwiązanie to wygenerowało wynik 2,215,639 punktów w teście AnTuTu!

Innowacyjna technologia CoolMax wygenerowała wynik 2,215,639 punktów w teście AnTuTu! Fot. mat. prasowe

Przeczytaj także: Dobry smartfon za 1000 zł? Infinix ma model warty uwagi!

Cieszymy się z możliwości zaprezentowania podczas MWC, jak przesuwamy granice technologii gier mobilnych na zupełnie nowy poziom. Ogromny zaszczyt, jakim jest zdobycie cenionych nagród Best of MWC 2024 od znanych na całym świecie mediów, to jednocześnie wyraz uznania dla naszego zaangażowania w dostarczanie najnowocześniejszych technologii do rozgrywek mobilnych, które inspirują młodych profesjonalnych graczy na całym świecie. To wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w ciągłe zapewnianie najbardziej ekscytujących wrażeń z gier dla następnej generacji graczy. Tony Zhao, Dyrektor Generalny Infinix

Infinix CoolMax to nowy komfort rozgrywki

Technologia zaprezentowana przez Infinix to rozwiązanie, które ma zagwarantować wysoką wydajność podczas mobilnej rozgrywki. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, dziś jest osiągalne – granie na smartfonie może być wygodne i oferować najwyższej jakości tytuły. Do tego potrzebna jest wydajna technologia, którą Inifnix posiada.

Infinix tą technologią zmieni gaming mobilny. Chcesz ją mieć! Fot. mat. prasowe Infinix tą technologią zmieni gaming mobilny. Chcesz ją mieć! Fot. mat. prasowe

Czym jest to przyszłościowe rozwiązanie? Infinix CoolMax, który otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę Gadgety Awards Best of MWC 2024 przyznawaną najlepszym i najnowocześniejszym rozwiązaniom elektroniki użytkowej, to pierwszy na rynku półprzewodnikowy system chłodzenia powietrzem. Ten innowacyjny system wykorzystuje chłodzenie termoelektryczne (TEC) i efekt Peltiera, co pozwala na skuteczne utrzymywanie temperatury urządzenia w normie oraz pozwala na efektywne rozpraszanie ciepła. System Infinix CoolMax jest w stanie obniżyć temperaturę telefonu nawet o 10 stopni Celsjusza, co zwiększa wydajność systemu.

Algorytm sztucznej inteligencji wykorzystywany przez Infinix dostosowuje wykorzystanie mocy procesora w zależności od narzuconych mu zadań. Te najbardziej wymagające przekierowuje do najpotężniejszego rdzenia w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności graficznej. Jednocześnie optymalizuje oszczędzanie energii, kierując mniej wymagające wizualnie zadania na mniejsze rdzenie.

Mnogość nagród Infinix na MWC

AirCool to nie jedyna technologia, która zyskała uznanie podczas zakończonych już targów MWC 2024. Nagrody mediów otrzymały także:

Infinix E-Color Shift:

Best in Show MWC 2024 według portalu Trusted Reviews,

Best of MWC 2024 według portalu Yanko Design,

Best of MWC 2024: Najlepszy telefon według portalu Mashable Middle East.

AirCharge:

najlepszy produkt MWC 2024 według portalu FoneArena.

Infinix podczas MWC 2024 zdobyło kilka prestiżowych nagród, dzięki swoim technologicznym rozwiązaniom. Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa