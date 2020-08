inkBOOK Calypso – nowy czytnik e-booków trafia na polski rynek

Już za kilka dni na rynek trafi nowy czytnik e-booków i e-prasy inkBOOK Calypso. Urządzenie wyposażone jest w ekran E Ink 6”. Oferuje on płynną regulację podświetlenia i barwy. Czytnik wyposażony będzie w całkowicie przeprojektowany, „lekki” system operacyjny. Ma on pozwalać na bezpośrednie, wygodne korzystanie z najpopularniejszych polskich usług oferujących abonamentowy dostęp do ogromnej biblioteki cyfrowych książek oraz prasy (Legimi, Empik GO czy Publio). Oficjalna sprzedaż czytnika inkBOOK Calypso ruszy 7 sierpnia 2020 r.

Nowy czytnik e-booków inkBOOK Calypso

Nowy inkBOOK Calypso jest niewielki i lekki – waży zaledwie 155 gramów i mierzy 159 x 114 x 9 mm. Urządzenie jest bardzo przyjazne dla oczu czytelnika. 6-calowy ekran E Ink nie męczy wzroku jest zawsze doskonale czytelny i nie wymaga zewnętrznego doświetlenia po zmroku. Atutem jest również możliwość regulowania intensywności i barwy podświetlenia ekranu. Dodajmy, że ekran jest dotykowy. Może wyświetlać do 16 odcieni szarości (dzięki czemu wszelkie ilustracje są idealnie wyraźne) i charakteryzuje się rozdzielczością 212 ppi.

Producent informuje, że w nowym inkBOOK Calypso zastosowano „lekki” i wygodny w obsłudze system operacyjny. Zaprojektowano go tak, by czytnika działał maksymalnie szybko i płynnie, a także by jego obsługa była maksymalnie wygodna i intuicyjna. Strony możemy przekładać zarówno korzystając z dotykowego ekranu, jak i przycisków umieszczonych obok wyświetlacza. Czytnik ma też wbudowane 16 GB pamięci na książki i czasopisma (wbudowaną pamięć można rozszerzyć za pomocą karty pamięci).

Nowy czytnik e-booków posiada możliwość wykorzystania takich aplikacji jak Legimi, Empik Go czy Publito

System operacyjny inkBOOK Calypso pozwala na uruchomienie aplikacji najpopularniejszych polskich usług oferujących abonamentowy dostęp do e-książek i e-prasy. Mowa o Legimi, Empik Go czy Publio. Dzięki temu użytkownicy mogą bezpośrednio z poziomu czytnika, wybierać, pobierać i czytać pozycje z ich zasobów. Nabywcy czytnika będą mogli nieodpłatnie przetestować tę funkcję. Wraz z urządzeniem dostaną bowiem 60-dniowy testowy dostęp do usługi Legimi.

Oczywiście, inkBOOK Calypso obsługuje również wszelkie popularne formaty e-książek, w tym m.in. EPUB, MOBI (bez zabezpieczeń DRM), TXT, DOC, FB2, HTML, RTF, DjVu, PDF (również Reflow i z Adobe DRM). Pliki takie można przesyłać do czytnika bezpośrednio z komputera (Windows, Linux, Mac OS) przez kabel USB, odczytywać z karty pamięci microSD lub wysyłać bezprzewodowo via Wi-Fi, używając funkcji Wyślij na inkBOOK. Czytnik wyposażono również w aplikację Google Translate, z poziomu której można wygodnie tłumaczyć dowolne teksty (w tym np. fragmenty książek).

Przedsprzedaż inkBOOK Calypso z prezentem

Oficjalnie nowy inkBOOK pojawi się na rynku 7 sierpnia 2020 r. Już teraz wystartowała przedsprzedaż urządzenia na stronie inkbook.pl (kupione w przedsprzedaży czytniki zostaną wysłane do nabywców 7.08). Cenę ustalono na 499 zł.