InPost Izi. Pora na konkurenta płatności bezgotówkowych

InPost stale się rozwija i właśnie zarejestrował znak słowno-graficzny InPost izi. Usługa ma być powiązana z płatnościami mobilnymi, którą firma cały czas rozwija, a całość ma przyczynić się do uruchomienia InPost Pay.

InPost izi. Co mówią dane rejestracyjne nowej marki?

Nowa marka ma m.in. wdrażać oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, terminale do takich płatności i oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe. Uwzględniono również oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie umożliwiające bezpiecznie przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi i oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej

Co w takim razie z InPost Pay?

InPost Pay został zarejestrowany w 2021 roku, ale od tego czasu nie było więcej informacji na ten temat, a sam Rafał Brzoska wypowiadał się na ten temat w ten sposób.

Z myślą o konsumentach zarejestrowaliśmy markę InPost Pay. Nazwa ta zdradza, że ma to być system płatniczy, ale mogę zapewnić, iż będzie to zupełnie nowa odsłona, nowe podejście do tej usługi – jeśli komuś się wydaje, że po prostu powstanie kolejna bramka płatnicza, to jest w dużym błędzie – Rafał Brzoska

Warto przyznać, że marka ciągle się rozwija. Nie dawno rozwinięto usługę InPost Fresh, czyli dostawy zakupów spożywczych do domu, przeprowadzono rebranding kupionej spółki Mondial Relay oraz wdrożono bezdotykowe paczkomaty i robomaty w sieci Żabka

