Polska jest jednym z krajów, do którego giganci technologiczni nie przywiązują zbyt wielkiej uwagi, dlatego też wszelkie nowości trafiają do nas zdecydowanie później. Tyczy się to głównie social mediów i nowych funkcji, które na nie trafiają. Instagram w końcu udostępnił swoją funkcję “Take a Break”, która ma ograniczyć korzystanie z tej społecznościówki.

Ograniczenie social mediów to klucz do lepszego samopoczucia

Social media zawładnęły naszym życiem i każdą wolną chwilę spędzamy głównie na przeglądaniu, co nowego działo się, kiedy nas nie było. Nie jest to dobry nałóg, ponieważ wpływa on mocno na nasze życie, jak i całe społeczeństwo. Przerwa od social mediów jest więc wskazana, jednak ograniczenie ich z własnej woli, może okazać się dla wielu trudniejsze, niż myśleli. Dlatego też sam Instagram przychodzi z pomocą.

Przeczytaj także: YouTube usunie przycisk udostępniania i linkowania

Do polskich użytkowników serwisu Instagram trafiła “nowa” funkcja o nazwie “Take a Break”. Funkcja ta trafiła do użytkowników IG w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu, jednak firma postanowiła udostępnić ją w naszych kraju dopiero teraz. Jest to bardzo dobra opcja dla osób, które twierdzą, że spędzają za dużo czasu, przeglądając swoją “ścianę” w tej aplikacji.

Instagram wprowadza funkcję, która przyda się każdemu

Czym jest “Take a Break”? Jest to narzędzie, które ma pomóc w gospodarowaniu czasem, który spędzamy przed Instagramem. Funkcja ta kontroluje czas, który spędzamy na przeglądanie serwisu. Możemy więc ustawić określoną ilość minut, które chcemy spędzić przed IG i kiedy limit ten zostanie przekroczony, aplikacja przypomni nam o przerwie. Nie jest to więc narzędzie, które zakaże nam przeglądania treści.

Instagram. Kluczowa funkcja serwisu trafia do Polaków 26

Jeśli chcecie skorzystać z rozwiązania, to teraz jest to możliwe. Jak je aktywować? Najpierw musimy wejść na swój profil w serwisie, po czym klikamy na menu zlokalizowane w prawym górnym roku (trzy poziome kreski). Instagram otworzy nam kilka pozycji, a my musimy kliknąć opcję “Twoja aktywność”. Opcja, która nas interesuje, to “Ustaw przypomnienia dotyczące przerw” i “Ustaw dzienny limit”. Powiadomienie o przerwach może pojawiać się na ekranie co 10, 20 i 30 minut. Natomiast dzienny limit może wynosić 30, 45, 1h, 2h lub 3 godziny.

Źródło: Instagram