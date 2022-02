YouTube usunie przycisk udostępniania i linkowania

Jedną z głównych funkcji YouTube, która pozwala na szerzenie materiałów, a co za tym idzie informacji na dany temat, jest możliwość udostępniania materiałów i linkowania ich na stronach. Gigant planuje wyłączyć te funkcje, a celem tego jest zaprzestanie szerzenia dezinformacji.

YouTube wyłączy kluczową dla twórców funkcję?

YouTube walczy z plagą szerzenia dezinformacji na wszelkie różne sposoby. Usuwanie materiałów i blokowanie kont przynosi efekt na chwilę, ponieważ zablokowani twórcy tworzą kolejne kanały. Sugeruje się, że gigant należący do Google, postawi na bardziej radykalne rozwiązanie. Ograniczanie rekomendacji tego typu filmików to jedno, brak możliwości udostępniania ich na stronach zewnętrznych to drugie.

Według wielu przecieków YouTube zdecyduje się na wyłączenie funkcji udostępniania i linkowania. Oczywiście miałoby to tyczyć się materiałów, które według Google szerzą dezinformację. Materiały pozbawione tej funkcji straciłyby zasięg, dzięki czemu twórcy nie mogliby szerzyć fałszywych informacji na dany temat. Wybuch pandemii COVID-19 zapoczątkował tego typu materiały.

Google chce kontrolować internet

Na blogu firmy Google pojawił się wpis, w którym możemy przeczytać, że gigant z Mountain View może wkrótce zdecydować się na poważniejsze kroki w walce z szerzeniem dezinformacji. Funkcja udostępniania i linkowania jest bardzo ważnym aspektem w promowaniu danych materiałów, dlatego też usunięcie tej możliwości z filmów, które według Google wprowadzają w błąd, będzie wielkim ciosem dla twórców.

Post ma być pierwszym z serii wpisów na blogu Google, która ma wyjaśnić, jak to wszystko działa. We wpisie znajdziemy przykład filmu, który co prawda nie łamie zasad serwisu, jednak określany jest jako ten ich granic. Dlatego też materiał ten nie będzie promowany i wystąpi problem z jego udostępnieniem. I to właśnie wyłączenie funkcji udostępniania i linkowania ma dać YouTube większą kontrolę nad internetem.

Źródło: Engadget