Internet od Orange za darmo! I to w dużej ilości! Jak odebrać pakiet?

Internet od Orange w dużej ilości i to za darmo? Popularny operator z okazji meczu reprezentacji Polski z Albanią postanowił uruchomić ciekawą promocję dla swoich klientów, którzy chcą skorzystać z większej ilości gigabajtów internetu. Należy jednak się śpieszyć!

Dodatkowy internet od Orange za darmo!

Po meczu reprezentacji Polski z Albanią, w którym to Biało-Czerwoni strzelili jedną bramkę i zgarnęli trzy punkty, Orange postanowiło świętować zwycięstwo Polaków rozdając darmowy internet!

Darmowy internet od Orange może odebrać każdy klient pomarańczowego operatora i nie jest to trudne. Operator postanowił udostępnić aż 8 GB internetu, co jest dość pokaźną ilością. Należy jednak się śpieszyć, ponieważ oferta trwa do dzisiejszego wieczora, tj. wtorek, 28 marca, do godz. 22:51.

Orange rozdaje internet za darmo! Jak odebrać pakiet?

Jak odebrać 8GB internetu?

Internet od Orange jest dostępny dla wszystkich użytkowników, zarówno klientów prywatnych, jak i biznesowych. Jak odebrać pakiet?

wysyłając SMS o treści KORAB pod numer 233 (opłata według taryfikatora)

wybierając odpowiednią opcję w aplikacji Mój Orange (zakłada Dla Firm/Dla Ciebie)

wpisując treść KORAB w aplikacji Flex w zakładce Kody Promocyjne (ta kwestia dotyczy klientów Orange Flex)

Promocyjne gigabajty ważne są siedem dni od aktywacji kodu. Na jeden numer można aktywować jeden dodatkowy pakiet GB.

Pakiet internetu od Orange za darmo! I to w dużej ilości!

