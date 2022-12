iPad Pro OLED to kolejny w kolejce do premiery tablet od Apple. Najnowsze doniesienia mówią, że urządzenie to zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku. Czego można się spodziewać?

Apple pracuje nad nowymi tabletami z lepszymi ekranami

Amerykański gigant z Cupertino ma w planach poszerzyć swoją ofertę tabletów i jeszcze bardziej rozwinąć serię Pro. Najnowsze modele z tej właśnie serii zadebiutowały niedawno, dlatego też nie dziwi fakt, że Apple nie ma w planach wypuszczenia kolejnych wersji w najbliższych miesiącach. Pojawiają się jednak informacje na temat przyszłej generacji.

iPad Pro OLED trafi na rynek? Apple pracuje nad tabletem

iPad Pro OLED ma być najnowszą wersją bardziej zaawansowanego tabletu od Apple. Model ten, jak sama nazwa wskazuje, ma zostać wyposażony w ekran wykonany w technologii OLED i dostępny w dwóch rozmiarach – 11,1-calowym oraz 13-calowym. Premiera urządzeń nie nastąpi jednak szybko, ponieważ według informacji, pojawią się one dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku.

iPad Pro OLED zadebiutuje dopiero w 2024 roku

Największą zmianą w stosunku do obecnej generacji wersji Pro, będzie oczywiście ekran OLED. Plotki sugerują również, że nieco może zmienić się również i ich wygląd. Sugeruje się, że Apple zdecyduje się na zastosowanie większych wyświetlaczy, które będą mogły pochwalić się mniejszymi ramkami niż obecna generacja.

Apple planuje wypuścić na rynek iPada Pro z wyświetlaczem OLED?

iPad Pro OLED może również zostać wyposażony w nowy procesor. Na premierę tych urządzeń trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, bo mówimy tutaj o 2024 roku. Do tej pory może się sporo zmienić, jednak zamiana ekranu mini LED (iPad Pro 13-cali) i LCD IPS (11-cali) to zmiana zdecydowanie na plus.

