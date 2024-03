Przyszłoroczny iPhone 17 będzie zdecydowanie wygodniejszy w użytkowaniu, niż dotychczasowe modele, które na rynek wypuściło Apple. Zwiększy się też jego odporność. Jak podają najnowsze przecieki, gigant z Cupertino stawia na nowe praktyczne rozwiązania.

Apple zagwarantuje większy komfort korzystania ze smartfona?

Użytkowanie smartfona w słońcu nie jest zbyt komfortowe, nawet jeśli mówimy o modelach wyposażonych w najlepsze wyświetlacze na rynku. O ile nie mówimy o matowym ekranie, na błyszczącym odbija się dosłownie wszystko. Apple chce z tym walczyć.

Jak mówią najnowsze przecieki, iPhone 17 będzie wyposażony w nowe rozwiązanie, które nie było wcześniej dostępne w smartfonach giganta z Cupertino. Nie dość, że telefon zyska powłokę antyrefleksyjną, która ma zwiększyć komfort użytkowania na słońcu, to będzie ona odporna na zarysowania.

iPhone 17 będzie wygodniejszy w użytkowaniu! Wielka zmiana! Fot. iPhone 15 Pro Max

Ekran w iPhone 17 będzie niezwykle wytrzymały?

Jak podaje leaker Instant Digital, zewnętrzna powłoka ekranu będzie “wytrzymalsza niż kiedykolwiek wcześniej”. Ekran iPhone 17 zostanie pokryty “nie zwykle twardą i antyrefleksyjną” powłoką, która jest kilkukrotnie wytrzymalsza od powłoki Ceramic Shield stosowanej w iPhone 15. Co ciekawe, rozwiązanie to trafi dopiero do przyszłorocznego modelu, nie do “szesnastki”, która zadebiutuje we wrześniu tego roku.

Ekran w iPhone 17 ma jeszcze lepiej niwelować światło i być wytrzymalszym na zarysowania. Fot. iPhone 15 Pro Max

Sugeruje się, że podobny panel zastosowano w najnowszym flagowcu Samsunga, Galaxy S24. Jego dostawcą była firma Corning, a mowa tutaj oczywiście o Gorilla Glass Armor. Rozwiązanie to niweluje do 75 proc. odbić w porównaniu do standardowego szkła i jest odporne na mikro zarysowania. Taką samą deskrypcję nowego panelu podał leaker. Corning jest także dostawcą Apple, a Ceramic Shield jest nazwą marketingową swego rodzaju szkła Gorilla Glass.

Na rozwiązanie tej niewielkiej tajemnicy przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Porównanie powłoki antyrefleksyjnej w iPhone 15 (góra) i w Samsung Galaxy S24 Ultra (dół). Fot. IceUniverse

Źródło: opr. wł./MacRumors