J. Cole, JAY-Z, Beyonce, Rihanna i inni. Koncerty za darmo na Tidal

Fani muzyki R&B oraz Hip Hop mogą zainteresować się serią koncertów streamingowanych na platformie Tidal. Co ciekawe, dostęp do niej będą posiadać nie tylko osoby, które zakupiły pakiet premium. Koncerty za darmo na Tidal pojawią się dla wszystkich użytkowników tej platformy. J. Cole, JAY-Z, Beyonce, Rihanna i wielu innych. Wszystko po to, abyśmy w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 pozostali w domach.

Koncerty za darmo na Tidal

Serwis strumieniujący nie tylko muzykę, ale także teledyski i filmy dokumentalne oraz teledyski sugeruje abyśmy pozostali w domach. W ramach akcji #stayathome będziemy mogli usłyszeć oraz zobaczyć koncerty wielu czołowych gwiazd muzyki R&B i Hip Hop. Jutro, 28.03 od godziny 17:00 Tidal uruchomi dwunastogodzinne livestreamingi takich artystów jak JAY-Z, Lil Wayne, J. Cole, Meek Mill, Gunna, City Girls, 21 Savage i wielu, wielu innych. Z kolei w niedzielę, 29.03 od godziny 18:00 będziemy mogli posłuchać chilloutowych rytmów R&B, które serwować nam będą Ari Lennox, Trey Songz, Beyonce, Rihanna, Jorja Smith, H.E.R. i inni.

To jak? Zostajecie w domach? Ah, zapomniałbym o najważniejszym. Koncerty za darmo na Tidal będziecie mogli zobaczyć na platformie Tidal klikając w ten link. Warto wiedzieć, że koronawirus to naprawdę nie są żarty. Dlaczego masz zostać w domu? To oczywiste. Aby nie zarażać innych, ponieważ możesz nawet nie wiedzieć, że masz COVID-19 i zarażasz. Po prostu zostań w domu, posłuchaj muzyki, pograj w gry, oglądnij film lub serial na Netflixie. Przecież to nic trudnego.