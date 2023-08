Jak Cię złapią to Ci zabiorą auto. Kup to. Kłopot z głowy!

Pewnie już o tym słyszałeś ale lepiej przypomnieć. Jak Cię złapią to Ci zabiorą auto. Za co? Oczywiście, za jazdę po alkoholu. Jestem za tym – może dzięki temu zmniejszy się liczba osób, które siadają za kółko będąc pod wpływem. Czasami są jednak sytuacje, gdzie wydaje się nam, że po zakrapianej imprezie jesteśmy już trzeźwi, a jednak – rzeczywistość jest inna. Wystarczy, że kupisz sobie to, a będziesz pewny, że możesz faktycznie jechać autem. 77 zł to według mnie uczciwa cena za święty spokój, prawda?

Każdego roku policja łapie tysiące nietrzeźwych kierowców. Nie rozumiem jak można narażać siebie i innych uczestników ruchu. Przecież jadąc po alkoholu nie panujemy nad autem tak, jak powinniśmy. Efektem jest masa wypadków. Już pół biedy, że taki idiota zabije siebie – sam sobie winny. Najgorsze jest to, że bardzo często giną niewinni ludzie. Dlatego też osobiście cieszę się, że taki przepis zostanie wprowadzony. Być może “jeden z drugim” zastanowią się kilka razy czy ryzykować utratę samochodu w razie kontroli drogowej.

Jak Cię złapią to Ci zabiorą auto. Od kiedy przepis konfiskaty pojazdu wchodzi w życie?

Według tego, co wyczytałem, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł informuje, że pijany kierowca straci samochód od 15 marca 2024. To właśnie wtedy w życie wejdą wspomniane przepisy. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Do konfiskaty pojazdu dojdzie, jeśli kierujący będzie miał 1,5 promila alkoholu. Jeśli spowoduje wypadek, wystarczy, że będzie miał promil we krwi, a auto zostanie mu zabrane. Powodzenia życzę również tym, którzy będą prowadzili nie swój samochód. Dotyczy to także leasingu. Co prawda auto nie zostanie skonfiskowane, jednak sąd orzeknie wysokość kary według takich czynników jak rocznik, marka czy pojemność. Może to oznaczać, że nagle taki pijany kierowca będzie musiał zapłacić 160 tysięcy złotych, bo na taką kwotę zostanie wyceniony samochód.

Jak uniknąć konfiskaty pojazdu za jazdę po alkoholu?

Jeśli zastanawiasz się co zrobić aby nie stracić samochodu za jazdę po alkoholu, powinieneś wiedzieć, że jest jedna opcja. Nie wsiadaj za kierownicę, jeśli piłeś. To chyba oczywiste. W innym przypadku – niech Cię złapią i zabiorą samochód albo rzucą taką karę, że się nie pozbierasz. Bardzo krytycznie podchodzę do kwestii pijanych kierowców. Nie rozumiem jak można być takim ignorantem by wsiadać do auta “na podwójnym gazie”.

Co prawda nie rozumiem jak można “nie czuć”, że ma się aż promil alkoholu, jednak jeśli nie wiesz czy jesteś jeszcze pijany czy jednak możesz prowadzić samochód, jest bardzo tani sposób, który powinien pomóc. Mowa oczywiście o alkomacie. Znalazłem bardzo dobrą cenę na jeden popularny model polskiego producenta. Analizując Ceneo, alkomat Xblitz Unlimited możesz kupić za 77 złotych. Nawet jeśli będziesz musiał doliczyć wysyłkę (najtaniej ten model sprzedaje Morele.net), która kosztuje 10 zł, 87 zł za “święty spokój” to chyba niewygórowana cena, prawda?

Nie bądź głupi. Nie siadaj za kierownicę jeśli piłeś

Wspominam tu o alkomacie, informuję o bardzo dotkliwych karach, które mają być wprowadzone w przyszłym roku. Aby czuć się bezpiecznie najłatwiejszą opcją jest… nie wsiadanie za kierownicę, jeśli nie czujemy się pewnie. Piłeś? Niech prowadzi ktoś inny. Po co robić sobie i komuś problemy, prawda?

