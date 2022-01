Jak dobrać okulary do jazdy samochodem?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Każdy z nas, kto zdawał egzamin na prawo jazdy, pamięta, że warunkiem do prowadzenia samochodu jest odpowiednia kondycja wzroku. Warto podkreślić, że występowanie wady refrakcji zazwyczaj nie jest przeciwwskazaniem do bycia kierowcą. Przeszkodą może być natomiast zaniedbanie stanu naszych oczu. Regularne badania wzroku i ich odpowiednia korekcja to podstawa! Jak właściwie dobrać okulary do jazdy samochodem? Dowiedz się!

Okulary dla kierowców – dlaczego są niezbędne?

Wielu z nas prowadzi samochód każdego dnia. Być może dlatego czasami zapominamy, jak odpowiedzialne jest to zadanie. Puszczamy w niepamięć to, że w naszych rękach jest życie nasze i pasażerów pojazdu, ale także wszystkich tych, którzy spotkają nas na drodze. Jak wskazują statystyki, nawet co 4 wypadek jest spowodowany przez kierowcę korzystającego ze smartfonu!

Pełne skupienie za kierownicą i odpowiednia jakość widzenia to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Niezdiagnozowana wada wzroku może w sposób znaczący zaburzyć jazdę. Możemy nie zauważyć zbliżającego się pojazdu, możemy źle ocenić odległość. A wszystko to kosztem zdrowia i bezpieczeństwa.

Jak dobrać odpowiednie okulary dla kierowców? Regularne badania wzroku

Dopasowanie odpowiednich okularów dla kierowców jest bardzo ważne. Warto podkreślić, że nie ma uniwersalnego rozwiązania dla każdego. Być może oczywistym, ale ważnym etapem, jest badanie wzroku. Poszukując okularów do jazdy samochodem, nie należy kierować się tym, że 10 lat temu zdiagnozowano nam nadwzroczność +0,5 D, albo że przecież dobrze wszystko widzimy. Istnieją choroby oczu oraz wady wzroku, które długo mogą pozostać w ukryciu i dawać objawy, których ze wzrokiem nie kojarzymy. Z tego względu naszym nawykiem powinny być regularne badania wzroku. Pozwoli to dopasować właściwą korekcję, co zapewni dobrą jakość widzenia, a także umożliwi dobrać odpowiednie okulary dla kierowców.

Jak dobrać okulary korekcyjne dla kierowców?

Chcąc dobrać odpowiednie okulary warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim priorytetowo należy potraktować korekcję wzroku. Dzięki wsparciu specjalistów, okulisty, optometrysty i optyka, należy dobrać okularowe soczewki korekcyjne uwzględniające wartości korekcyjne. W zależności od typu wady, tj. krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia, możemy wybierać między różnymi konstrukcjami oraz materiałami soczewek.

Kolejnym czynnikiem są warunki środowiskowe. Okulary dla kierowców powinny uwzględniać komfort odpowiedni do prowadzenia samochodu, a także warunki zewnętrzne takie jak pogoda czy pora dnia. Inne warunki na drodze panują podczas słonecznego, upalnego dnia, a inne w zimie, w trakcie pochmurnej pogody.

Kiedy sprawdzą się okulary polaryzacyjne?

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem mogą być okulary ze szkłami polaryzacyjnymi. Właśnie ten rodzaj materiału doskonale sprawdza się podczas prowadzenia samochodu, gdy promienie słoneczne powodują duży dyskomfort. Nierzadko zdarza się, że jazda samochodem w słoneczny dzień stanowi wyzwanie. Warunki stają się jeszcze trudniejsze, gdy nawierzchnia drogi jest wilgotna np. po deszczu lub zaśnieżona. Wtedy światło odbija się jeszcze bardziej, czyniąc drogę praktycznie niewidoczną. A przymrużone i łzawiące oczy zdecydowanie nie ułatwiają bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy! W takiej właśnie sytuacji sprawdzą się okulary polaryzacyjne, które ograniczają ilość światła odbitego wpadającego do naszych oczu.

Prowadzenie pojazdu o zmierzchu

Wielu kierowców skarży się na trudności w prowadzeniu pojazdu w godzinach wieczornych i w nocy. W warunkach słabego oświetlenia jako kierowcy mierzymy się nie tylko ze spadkiem widoczności oraz mniejszym kontrastem widzenia ale także efektem olśnienia – potocznie zwanym oślepieniem. Efekt ten spowodowany jest m.in. światłem nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu, skutkuje on chwilowym brakiem ostrego widzenia lub widzeniem błysku światła, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo w podróży. Jako kierowca warto wybrać okulary, które ograniczą efekt olśnienia, dodatkowo poprawią kontrast widzenia, a tym samym pozwolą wypocząć naszym oczom podczas nawet kilkugodzinnej podróży.

Chcąc dobrać okulary odpowiednie do prowadzenia samochodu, należy pamiętać, że nie ma rozwiązań uniwersalnych. Każdy z nas, jeszcze zanim stanie się kierowcą, powinien udać się na wizytę do specjalisty ochrony wzroku. Co więcej, mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu, nie powinniśmy bagatelizować regularnych kontroli. A jeśli zostanie zdiagnozowana wada refrakcji, niezwłocznie należy udać się do optyka. Wraz z nim można dopasować rozwiązanie komfortowe dla nas, np. Okulary z soczewkami dla kierowców. Polecanych specjalistów można znaleźć tutaj. Takie rozsądne i odpowiedzialne podejście znacząco zwiększy bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu.

