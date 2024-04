Miałem pewną sytuację na drodze, przez którą pojawiły się pewne przemyślenia. Postanowiłem się nimi z Wami podzielić. Przeczytaj, jeśli właśnie w ten sposób stawiasz zakupy w aucie. To bardzo niebezpieczne!

Kładziesz tak zakupy w aucie? Prosisz się o poważny wypadek!

Sprawa wygląda tak. Wsiadasz do auta z zakupami, torbą z laptopem – czymkolwiek innym i co robisz? Wrzucasz to na tylne siedzenie. Zazwyczaj tak jest, prawda? Tak też mi się wydaje. Ba, ja co prawda staram się nieco inaczej układać “towar”, jednak tym razem torba z laptopem wylądowała właśnie na tylnej kanapie. Wystarczyło kilka minut jazdy abym szybko zrozumiał, że to był błąd. Bardzo duży błąd, który mógł mi sprawić wiele problemów.

Jak ulokujesz zakupy w aucie? Mam nadzieję, że nie robisz tego tak, jak ja dziś

Dlaczego uważam, że zakupy w aucie powinny być dobrze zabezpieczone? Podczas jazdy musiałem nagle mocno zahamować. Cóż, tak bywa czasami – ktoś ci wyjedzie, musisz skręcić. Wiesz sam jak jest. Podczas wspomnianego awaryjnego hamowania usłyszałem jak torba, która leżała na siedzeniu błyskawicznie zmieniła swoje położenie. Całe szczęście, nic się nie stało (był w niej drogi laptop) ale jednak, wszystko znalazło się pod siedzeniem kierowcy. A co, gdyby torba leżała na środku, a ja zahamowałbym jeszcze mocniej? Całość poleciałaby do przodu. Finalnie bym “oberwał”, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze. Mało tego! Gdybym został uderzony w głowę? Mógłbym zemdleć, bądź wydarzyłoby się coś jeszcze gorszego.

Dlatego też wiem, że nawet jeśli mam do pokonania zaledwie kilkaset metrów, nigdy nie wiem, co może się przydarzyć. Wnioski? Lepiej odpowiednio zabezpieczyć ładunek, aby ten nie tylko się nie uszkodził, ale również nie spowodował uszczerbku na naszym zdrowiu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Praktycznie większość samochodów ma w bagażnikach uchwyty, dzięki którym możemy zawiesić torbę. Ba, niektóre posiadają specjalną siatkę na podłodze kufra, która jeszcze bardziej wpływa na bezpieczeństwo. Sugeruję korzystać z tych dobrodziejstw. Jeśli jednak musisz koniecznie przetransportować np. zakupy czy torbę na laptopa w kabinie, pamiętaj o tym, aby dobrze ją zabezpieczyć. Sugeruję, aby umieścić ją np. na podłodze, tuż za pasażerem. Dzięki temu przy nagłym hamowaniu trafi pod fotel – ale nie Twój i nie zablokuje Ci nic przypadkowo hamulca. Pamiętajmy – bezpieczeństwo przede wszystkim.