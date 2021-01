Jak poprawić jakość wideorozmów? Pomoże nam karta graficzna

Czy w domowym komputerze, na którym praktycznie się nie gra przyda się nowoczesna karta graficzna? Teraz już tak. Szczególnie wtedy, gdy rozmawiamy wykorzystując nie tylko głos, ale i obraz. Warto wiedzieć jak poprawić jakość wideorozmów. Istnieje łatwy sposób, który sprawi, że stream wideo będzie cechował się wysoką jakością.

Najbardziej znanym przykładem zastosowania mocy kart graficznych poza graniem jest kopanie kryptowalut. Jednak nie jest to temat dla zwykłego użytkownika peceta. Ten jest zdecydowanie bardziej zainteresowany „przyziemnymi” kwestiami takimi jak słaba jakość dźwięku w połączeniach telekonferencyjnych.

Broadcast dla streamerów

Funkcje poprawiające jakość dźwięku znajdziemy w dedykowanym streamerom oprogramowaniu NVIDII. W tym momencie warto jednak wytłumaczyć kim jest streamer. Bo w powszechnym rozumieniu tego słowa jest to osoba pokazująca na żywo w internecie jak gra i strumieniująca obraz rozgrywki zazwyczaj z własnym komentarzem. Ta definicja rozrosła się jednak w czasach pandemii koronawirusa. Obecnie streamerem w zasadzie jest każdy, kto pracuje zdalnie i korzysta z wideokomunikatorów. Każdy przesyła obraz, dźwięk i nierzadko zawartość swojego pulpitu. W praktyce wszystkie takie osoby są streamerami. Różnią się tematyką streamów ale wszyscy borykają się z podobnymi problemami technicznymi i potrzebują odpowiednich narzędzi ułatwiających pracę.

Oczywiście wszystkie aplikacje do wideokomunikacji – Microsoft Teams, Zoom, Clickmeeting czy nawet Messenger przeszły gwałtowne zmiany i rozwinęły się w ciągu ostatniego roku. NVIDIA poszła jednak inną drogę i oferuje więcej. I to całkowicie za darmo.

Jak poprawić jakość wideorozmów?

Wszyscy użytkownicy kart z rodziny RTX , czyli takich z rdzeniami Tensor dedykowanymi do obsługi sztucznej inteligencji (seria RTX 2000 i RTX 3000) mogą teraz zainstalować bezpłatny dodatek NVIDIA Broadcast, który robi trzy proste rzeczy – modyfikuje obraz z kamery, dźwięk z głośników i sygnał z mikrofonu.

Najbardziej widocznym efektem jest oczywiście obsługa kamery, czyli wirtualny green screen. Aplikacja sprawnie wycina tło i wstawia w to miejsce dowolną grafikę. Takie rozwiązanie to błogosławieństwo dla pracujących z własnych nie zawsze idealnie posprzątanych mieszkań, z biegającymi dzieciakami i psem w tle. Możliwość łatwego zakrycia tego co się dzieje za nami to doskonałe rozwiązanie.

Jednak manipulację obrazem mają już zarówno Teams jak i Zoom. NVIDIA robi to lepiej, ale różnica nie zawsze jest łatwa do zauważenia. Kolosalną zaletą pakietu Broadcast jest jednak manipulacja dźwiękiem. Przy kulejącym połączeniu internetowym w pierwszej kolejności rezygnuje się właśnie z obrazu, jednak gdy jakość dźwięku jest słaba, to efektywność spotkania jest po prostu żadna, bo większość czasu tracimy na prośby o powtórkę, tego co właśnie powiedział rozmówca.

NVIDIA Broadcast ma postać trzech zakładek, gdzie opcje można w zasadzie włączyć lub wyłączyć i sterować jej natężeniem.

Jedna opcja to filtrowanie dźwięku Jeżeli w tle słychać głośną klawiaturę, szum ulicy lub wentylatora, czy jakiś inne dźwięki to system do pięknie odfiltrowuje w minimalnym tylko stopniu zniekształcając nasz głos. To świetna funkcja dla pracujących z domu, w którym znajduje się home office dla dwóch osób i szkoła on-line dla dzieci. Działa to naprawdę świetnie.

Druga opcja ratuje życie tym, którzy rozmawiają z osobami nie mogącymi korzystać z dobrodziejstw Broadcast. Optymalizuje ona w podobny sposób przychodzący dźwięk niemal równie skutecznie eliminując odgłosy tła. Efekty są naprawdę zaskakująco dobre. Zaczynamy wyraźnie słyszeć rozmówcę.

Szybsze kodowanie

To nie wszystkie plusy z posiadania wydajnej grafiki w komputerze. Warto tez wspomnieć o enkoderze NVENC. To takie rodzaj sterownika, które przekazuje proces kodowania obrazu, np. filmu z procesora do karty graficznej. Z racji tego, że ta ostatnia jest wyspecjalizowana w przetwarzaniu obrazu jest w stanie wykonać to zadanie znacznie sprawniej niż CPU. I dzięki temu podczas montowania filmu (lub innego podobnego zajęcia) karta graficzna nie leży odłogiem, lecz zaprzęgnięta jest do pracy. A procesor, który zwykle pracuje na 100% swoich możliwości ma dość mocy aby skutecznie wykonywać inne zadania. W efekcie użytkownik dostaje efekty pracy znacznie szybciej, a do tego komputer jest znacznie bardzie responsywny przez cały czas kodowania i można z niego normalnie korzystać. Przyrost wydajności kodowania z wykorzystaniem NVENC w porównaniu do kodowania tylko na CPU jest co najmniej dwukrotny.

Jak poprawić jakość wideorozmów? Ile kosztuje taka karta graficzna?

Uruchomienie wszystkich trzech funkcji NVIDIA Broadcast sprawia, że obciążenie karty wydajnej Palit 3060Ti wzrasta do 20%. Z kolei miernik energii pokazuje 50 W więcej. Po skończonej rozmowie trzeba też wyłączać modyfikacje dźwięku, bo mocno przeszkadzają np. w oglądaniu filmów. Są to jednak niewielkie dolegliwości w porównaniu z korzyściami jakie oferuje nowe rozwiązanie. W pełni usprawiedliwia to zakup nowoczesnej karty graficznej nawet, gdy nie korzystasz z gier. Bo w ostatnim czasie z wideokomunikatorów w przeciwieństwie do zaawansowanych gier korzystamy nieporównywalnie częściej.