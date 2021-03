Sponsored Materiał zewnętrzny

Zima dała w kość nie tylko kierowcom, lecz także pojazdom. Zafunduj swojemu samochodowi spa i przywróć jego doskonałą kondycję sprzed zimy. Jak przygotować auto na wiosnę? Podpowiadamy.

Sprawdzenie stanu technicznego przed wiosną

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać po zimie, jest sprawdzenie stanu technicznego samochodu. Dotyczy to zarówno silnika, akumulatora, podwozia, koła zapasowego, jak i samych opon. Szczególnie kierowcy, którzy korzystają z ogumienia całorocznego, powinni zwrócić uwagę na kondycję bieżnika. Drugim punktem jest uzupełnienie płynów, których poziom mogliśmy zaniedbać w czasie zimy. Jeżeli nie mamy możliwości przeprowadzenia przeglądu auta na własną rękę, warto wcześniej umówić się na wizytę u mechanika. Trzeba jednak zrobić to szybko, ponieważ na wiosnę zwykle wielu kierowców decyduje się na zmianę opon, jaki i przegląd. Dlatego kolejki do fachowców mogą być bardzo długie, a najbliższe wolne terminy dopiero za kilka miesięcy.

Co zrobić, aby samochód zyskał blask po zimie?

Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego można przejść do pielęgnacji pojazdu. Jak przygotować auto na wiosnę? Zacznijmy od nadwozia. Tutaj szczególną uwagę należy poświęcić karoserii. Dokładnie ją umyć za pomocą myjki ciśnieniowej lub dobrego szamponu. Po wysuszeniu należy skrupulatnie przejrzeć jej stan. Być może sól drogowa i wilgoć przyczyniły się do wystąpienia ognisk korozji lub zarysowań czy odprysków lakieru. W takim przypadku najlepiej od razu zgłosić się do specjalisty, który zaradzi tym urazom. Jeżeli jednak takie usterki nie wystąpiły, możemy przejść dalej.

Felgi to część samochodu często pomijana przez kierowców. O ich czystość i dobry stan również warto zadbać. Do tego celu sprawdzą się środki, takie jak krwawe koło, czyli preparaty na bazie kwasów owocowych i nie tylko, które rozprawią się z ciężkimi do usunięcia zabrudzeniami powstałymi podczas hamowania i osadzania się rozgrzanych opiłek metalu.

Jak przygotować auto na wiosnę ? Kolejnym krokiem jest konserwacja zarówno felg, jak i karoserii. Najlepszym sposobem jest użycie wosków, które występują w różnej formie – tradycyjnych past, czy preparaty w sprayu. Dzięki ich zastosowaniu na danej powierzchni powstaje hydrofobowa powłoka. Odbiera wilgoć, co jest ważne w zapobieganiu korozji oraz zapobiega osadzaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń. Podczas ponownego mycia auta proces ten będzie przebiegał sprawnie, ponieważ brud nie będzie mocno przylegał do samej karoserii.

Jak przygotować auto na wiosnę? Pamiętaj o wnętrzu samochodu

Po zimie w samochodzie możne unosić się nieprzyjemny zapach. Jest on spowodowany wilgocią, która dostała się do wnętrza przez nieszczelne drzwi i okna oraz nanoszony regularnie śnieg. Dlatego należy wyczyścić dokładnie całą kabinę oraz dobrze ją wywietrzyć. Na początku warto dobrze doczyścić dywaniki. Później można przejść do odgrzybiania klimatyzacji za pomocą specjalnych środków bakteriobójczych. Następnie należy zająć się deską rozdzielczą i plastikami. Aby przywrócić im blask, należy sięgnąć po specyfiki w formie sprayu, które usuną nie tylko kurz, lecz także głęboko zakorzeniony brud. Ich zaletą jest także piękny zapach, który pozostawiają po zakończonym sprzątaniu. Nie zapominajmy również o tapicerce, która również mogła zaabsorbować nieprzyjemny zapach z kabiny. Do jej czyszczenia warto wybrać produkty odplamiające z domieszką substancji antybakteryjnej i neutralizatora zapachów.



