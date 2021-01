Jak serwować popularne kawy? Sprawdź i zaskocz domowników!

Sponsored Materiał zewnętrzny

Filiżanka, kubek, a może wysoka szklanka? Przed takim dylematem stajemy dość często, gdy przyjdzie nam przygotować kawę dla gości lub znajomych. Tymczasem odpowiedni dobór naczyń do konkretnego rodzaju napoju jest bardzo istotny. Nie tylko pozwala zachować ciepło przez dłuższy czas, ale także wpływa na walory estetyczne. Jak więc prawidłowo serwować popularne kawy?

Sposoby podawania kawy

Zawodowi bariści i koneserzy zwracają szczególną uwagę nie tylko na jakość i pochodzenie ziaren, sposób ich uprawy czy wypalenia, ale także na naczynia, w których napój jest podawany. Aby naprawdę poczuć złożoność smaku i aromatu kawy, należy ją pić we właściwie dobranej filiżance czy szklance. Ważne jest, aby naczynie było wykonane z materiału potrafiącego utrzymać ciepło znajdującego się wewnątrz napoju do około 15 minut. Porcelanowe filiżanki są odpowiednim wyborem do podawania kawy i herbaty. Dlaczego? Ponieważ ich cienkie ścianki nie odbierają ciepła, a wręcz pomagają je utrzymać. Jeżeli korzystamy z naczyń o grubych ściankach, powinny być one podgrzane przed zaparzeniem wybranego napoju. Można to zrobić np. poprzez wlanie do nich na chwilę wrzącej wody lub ustawienie na specjalnej podgrzewającej półce, w które wyposażone są niektóre ekspresy.

Jak podajemy espresso?

Espresso podajemy w specjalnych małych filiżankach o pojemności 50-80 ml. Mają one zazwyczaj cylindryczny kształt, rozszerzający się ku górze, umożliwiający równomierne rozłożenie cremy na powierzchni oraz wydobycie całego wachlarza aromatycznego napoju. Filiżankę napełniamy espresso do połowy, by umożliwić degustującej osobie poruszanie kawą – zabieg ten pomaga poznać złożoność jej smaku. Gotowy napój podajemy natychmiast po zaparzeniu w podgrzanych filiżankach. Przy espresso stawiamy obok także małą szklankę z niegazowaną wodą, służącą do oczyszczania kubków smakowych podczas smakowania kawy.

Jak podajemy cappuccino?

Kremowe cappuccino to chyba najbardziej popularne kawy z niewielką ilością mleka oraz różnymi dodatkami jeszcze bardziej podkreślającymi jej subtelny smak. Ten rodzaj napoju składa się z 25 ml espresso i około 125 ml spienionego mleka. Dlatego do jej serwowania używa się odpowiednio większych filiżanek niż do espresso. W ten sposób w naczyniu może zmieścić się również się warstwa gęstej pianki. Cappuccino pijemy powoli. Dlatego też ściany filiżanki powinny być grubsze a całe naczynie wcześniej podgrzane, by jak najdłużej utrzymało ciepło tego wyjątkowego napoju.

Jak podajemy latte?

Wszelkie odmiany latte bazują na jednej lub dwóch porcjach espresso, które możemy przygotować w domowym zaciszu, wykorzystując w tym celu wyraziste kawy, takie, jak np. NESCAFÉ Classic. Latte to kawa, w której nie może zabraknąć również dużej ilości mleka (spienionego lub podgrzanego) oraz dodatków (bita śmietany, syropów smakowych, czekolady). Tradycyjne latte ma objętość 250-300 ml, dlatego powinno być podawane w odpowiednio większych naczyniach. Ze względu na widoczne kolorowe warstwy tworzone przez kawę, mleko i piankę, latte najlepiej serować nie w filiżankach czy kubkach, a w wysokich szklankach z odpowiednio długą łyżeczką. Identyczna zasada dotyczy również kawy mrożonej, podawanej nierzadko z dodatkiem mleka, gałki lodów oraz słodkich dodatków.

W tego samego rodzaju szklankach serwujemy także popularne kawy z dodatkiem czekolady. Są to marochino albo aromatyczna mocha. Ich przygotowanie polega na dodaniu do espresso czekolady w proszku lub w syropie oraz gorącego mleka. Wierzch napoju należy ozdobić warstwą bitej śmietany..

Jak podawać duże czarne kawy?

Kawy o dużej objętości i bez pianki, takie jak americano oraz flat white, przygotowujemy na bazie espresso lub innej aromatycznej kawy. Mowa o NESCAFÉ Classic, nadającej całości głębokiego i złożonego smaku. Najlepiej będą smakować w podgrzanych, dużych filiżankach lub porcelanowych kubkach o grubszych ściankach. To dlatego, że kawy tego rodzaju zazwyczaj wypijane są powoli, bez pośpiechu. To pozwala poznać delikatny smak i wyjątkowy aromat każdego z tych napojów.

Wiedząc już, jak serwować ulubione kawy, możemy zaskoczyć domowników oraz gości. Perfekcyjne podanie ulubionej kawy z pewnością podkreśli walory smakowe napoju i sprawi, że będzie on prezentował się jeszcze bardziej apetycznie!