Jak wybrać amplituner? Podpowiadamy.

Amplituner to przydatny sprzęt, który pozwala na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku. W sklepach można znaleźć urządzenia przeznaczone zarówno do zestawów muzycznych, jak i do kina domowego. Sprawdź, jak wybrać dobry amplituner!

Wybór idealnego amplitunera nie należy do najłatwiejszych zadań. Na rynku dostępna jest bogata oferta różnych modeli wyposażonych w ciekawe funkcje. Jeżeli planujesz zakup amplitunera, koniecznie zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Co to jest amplituner?

Amplituner to urządzenie pełniące funkcję wzmacniacza dźwięku, które może być zarówno uzupełnieniem zestawu muzycznego, jak i częścią kina domowego. Ten praktyczny sprzęt jest głównym elementem każdego domowego centrum rozrywki. Profesjonalne amplitunery są doceniane przede wszystkim przez miłośników słuchania muzyki i oglądania filmów, ponieważ umożliwiają uzyskanie dźwięku najwyższej jakości. Nowoczesny amplituner to również idealna propozycja dla graczy. Urządzenie można podłączyć nie tylko do telewizora, odtwarzacza Blu-ray, DVD czy kina domowego, ale także do konsoli PlayStation i Xbox. Sprawdźmy jak wybrać amplituner. Zacznijmy od rodzajów tego typu sprzętu.

Amplitunery kina domowego i amplitunery stereo

Na rynku są dostępne dwa rodzaje amplitunerów. Różnią się one przeznaczeniem i pełnionymi funkcjami. W sklepach można kupić następujące urządzenia:

Dwukanałowy amplituner stereo – to wzmacniacz z odbiornikiem radiowym, który daje możliwość słuchania muzyki w lepszej jakości dźwięku.

Wielokanałowy amplituner kina domowego (inaczej amplituner AV) – bardziej zaawansowane urządzenie, które zapewnia doskonałą jakość dźwięku i jest niezbędne do stworzenia profesjonalnego kina domowego.

Jak wybrać amplituner?

Przed podjęciem decyzji o zakupie amplitunera kina domowego lub amplitunera stereo, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów urządzenia. Warto sprawdzić, czy wybrany amplituner umożliwia bezprzewodowe połączenie Wi-Fi lub Bluetooth. Dobrze jest zwrócić uwagę na moc amplitunera, a także na rodzaj oraz ilość wejść i wyjść, które umożliwiają podłączenie sprzętu do innych urządzeń. Podczas zakupu warto również dowiedzieć się, czy urządzenie akceptuje muzykę w wysokiej rozdzielczości (HD High Resolution Audio) i jest wyposażone w tzw. format bezstratnej kompresji dźwięku (DTS-HD Master Audio / Dolby Digital), który gwarantuje uzyskanie dźwięku najwyższej jakości. Jeżeli nie wiesz, jak wybrać profesjonalne urządzenie o doskonałych parametrach, idealnym wyborem może się okazać amplituner Denon.

Amplituner to praktyczne urządzenie, które z pewnością zostanie docenione przez każdego miłośnika muzyki i filmów. Ten profesjonalny sprzęt pozwala na odtwarzanie dźwięku najwyższej jakości, dzięki czemu może stanowić prawdziwe centrum domowej rozrywki. Zanim wybierzesz swój wymarzony amplituner, zwróć uwagę na jego najważniejsze parametry.

