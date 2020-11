Jak złodzieje kradną samochody?

Wydawać by się mogło, że kradzieże na zmasowaną skalę, jakie pamiętamy z lat dziewięćdziesiątych, to przeszłość. Nic bardziej mylnego. Amatorów cudzej własności wciąż nie brakuje. Samochody nadal stanowią łakomy kąsek dla złodziei, choć obecnie dzięki różnym zabezpieczeniom, mają utrudnione zadanie. Warto przyjrzeć się sposobom, w jaki złodzieje kradną samochody, by spróbować zabezpieczyć swój pojazd przed przestępcami.

Kradzież ręczna

Mamy tu do czynienia z klasyczną metodą kradzieży samochodu, którą chyba każdy z nas przynajmniej raz widział w filmie. Złodziej włamuje się do auta, wyrywa stacyjkę i styka ze sobą przewody, które odpowiadają za uruchomienie zapłonu. Ten dość brutalny sposób odpalania pojazdu i kradzieży sprawdza się przede wszystkim w przypadku samochodów starszych. Nowsze modele wyposażone są w immobilisery lub klucze kodowane – ogółem mówiąc, są to powszechnie stosowane dziś zabezpieczenia przed niepowołanym uruchomieniem silnika. Rozruch niektórych samochodów odbywa się w oparciu o technologię keyless, co utrudnia nieco kradzież pojazdu. Chociaż i tutaj złodzieje znaleźli swoją niszę i stosują tak zwaną metodę „na walizkę” – korzystając ze specjalnych transmiterów są w stanie zdalnie odblokować zamki auta i uruchomić jego silnik.

Jesteś posiadaczem starszego samochodu i chcesz zabezpieczyć się przed kradzieżą? Warto zacząć stosować blokadę kierownicy lub blokadę skrzyni biegów. Co prawda nie powstrzyma to amatora cudzej własności przed uszkodzeniem samochodu, ale znacznie zniweluje ryzyko jego podprowadzenia.

Włamanie, a potem kradzież

Wracasz do domu, otwierasz drzwi, wchodzisz do przedpokoju i odkładasz kluczyki z samochodu na półkę obok garderoby. Brzmi znajomo? Wielu kierowców trzyma kluczyki blisko wyjścia z domu, co ma logiczne uzasadnienie – wychodząc z domu nie trzeba ich szukać po całym mieszkaniu. Złodzieje są tego świadomi i potrafią to wykorzystać na swoją korzyść. Włamują się do domu, zabierają kluczyki i odjeżdżają skradzionym pojazdem. Uchronić się przed takim atakiem można w dwojaki sposób – montując w domu alarm lub zwyczajnie odkładając kluczyki w bezpieczniejsze miejsce.

Ale kluczyki samochodowe można podprowadzić także w przestrzeni publicznej. Wystarczy, że zapomnisz wyciągnąć je z kieszeni kurtki przed odwieszeniem jej we wspólnej szatni. Albo położysz gdzieś na stoliku czy biurku, razem z telefonem i portfelem, bo nie chcesz, żeby przedmioty wypychały Ci kieszenie spodni. Kradzieże w takich sytuacjach to najczęściej kwestia przypadku i znalezienia się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Możesz jednak uniknąć wpadki, zwyczajnie pilnując swoich rzeczy osobistych.

Jak złodzieje kradną samochody?

Metody kradzieży z wykorzystaniem technologii

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów kradzieży samochodów z wykorzystaniem technologii jest hakowanie portu OBD. Większość pojazdów jest wyposażona w interfejsy OBD. Mając do nich dostęp, złodzieje mogą bez trudu kontrolować wszelkie podzespoły pojazdu, łącznie z zabezpieczeniami, które są w stanie obejść lub wyłączyć w celu kradzieży. Więcej na temat tej metody kradzieży i sposobów zabezpieczenia się znajdziecie tutaj.

Inną dość nietypową, ale również niebezpieczną metodą jest kradzież z wykorzystaniem tak zwanego „zagłuszacza”. Złodzieje zaopatrzeni w specjalne urządzenie mobilne zagłuszają sygnał pilota. Kierowca wciska na pilocie guzik blokady drzwi pojazdu, podczas gdy mechanizm przestępcy robi swoje. Wydaje Ci się, że samochód jest zamknięty, a tak naprawdę nieświadomie pozostawiasz auto otwarte. Czy możesz jakoś zabezpieczyć się przed taką technologią kradzieży pojazdu? Nic bardziej prostszego – zawsze po wciśnięciu przycisku blokady na pilocie sprawdź klamkę. Jeśli drzwi się nie otworzą, to możesz być spokojny.

Kradzież samochodu w przyszłości

Wiesz już jak złodzieje kradną samochody, jakich sztuczek i podstępów używają obecnie, by pozbawić Cię mienia. Producenci pojazdów wykorzystują coraz to nowsze zabezpieczenia w celu zniwelowania niebezpieczeństwa kradzieży. Czasem jednak nowoczesne rozwiązania potrafią ułatwić złodziejom robotę. Każda akcja rodzi reakcję i podobnie jest w przypadku kradzieży – złodzieje zawsze znajdą sposób, by obejść nowoczesne zabezpieczenia. Najważniejsze, żebyś sam zachował zdrowy rozsądek i nie dał się okraść przez przypadek, dekoncentrację czy nieuwagę.

Przypadki chodzą po ludziach, choć najczęściej kradzieży samochodu dokonuje się na zamówienie. Nieuczciwi handlarze wystawiają kradzione pojazdy na sprzedaż, często w bardzo okazyjnych cenach. Dlatego pamiętaj, by nie tylko zabezpieczyć swoje obecne auto, ale również siebie samego przed zakupem kradzionego modelu. Zawsze sprawdzaj VIN pojazdu w Internecie lub na policji, by zweryfikować jego prawdziwe pochodzenie.