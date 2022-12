Odzież na narty to przede wszystkim dobrze oddychające i odprowadzające wilgoć syntetyczne materiały. Wbrew pozorom nie zawsze naturalne znaczy najlepsze, tym bardziej, gdy chodzi o funkcjonalność. Jakie elementy garderoby narciarza są ważne?

Dobra odzież narciarska – postaw na specjalistyczny sklep i sprawdzonych producentów

Białe szaleństwo to ulubiony sport wielu osób, które cały rok czekają, żeby chociaż przez te kilka tygodni w roku pojeździć na nartach czy snowboardzie. Jazda na stoku to wspaniały i rekreacyjny sport, który można uprawiać praktycznie do późnej starości. Wyobraź sobie rześki mróz, świeże powietrze i ten charakterystyczny zapach iglastego lasu, który często towarzyszy przebywaniu na stoku narciarskim w górach. Żeby jednak czerpać przyjemność z jazdy na nartach, potrzebne jest odpowiednie wyposażenie i ciepła, funkcjonalna odzież sportowa, bo nic tak nie psuje radości z nart, co przemarznięcie i katar.

Dobra odzież narciarska powinna być ciepła, wygodna i odpowiednia na różne trudne warunki pogodowe. Wybierając kurtkę czy spodnie narciarskie warto postawić na pewnych i sprawdzonych producentów i zaufany sklep sportowy. Na Sportano.pl każdy miłośnik białego szaleństwa znajdzie dla siebie odpowiednią kurtkę narciarską, spodnie, bluzę, bieliznę termoaktywną, kombinezon, czapkę czy rękawiczki. Rossignol, Columbia, Billabong, Brubeck, Dakine, DC, Fischer, DYNAFIT, Helly Hansen, Icebreaker, Marmot, Nike, Oakley, Quicksilver,Viking – to tylko część najlepszych światowych producentów wyposażenia narciarskiego, których produkty można tam znaleźć.

Jaka odzież na narty w 2022? Garść praktycznych porad

Jak skompletować odzież na narty? Od czego zacząć?

Podstawowe wyposażenie każdego narciarza to oczywiście narty, buty, kijki. Warto także zadbać o bezpieczeństwo i jeździć w kasku, w niektórych krajach jest to wręcz obowiązkowe. Oprócz dobrego sprzętu i ochrony potrzebna jest także funkcjonalna odzież narciarska. Zobacz, co warto kupić i która część garderoby narciarza ma największe znaczenie:

Kurtka narciarska – z membraną czy bez?

Nie ma przyjemności z jazdy, jeśli cały czas jest ci zimno, a wiatr wieje po szyi i plecach. Dlatego kompletowanie wyposażenia na stok warto przede wszystkim zacząć od zakupu dobrej, ciepłej kurtki narciarskiej. Powinna mieć odpowiednio dłuższy fason poniżej bioder, fartuch chroniący przed dostawaniem się śniegu, wyższą stójkę do ochrony szyi przed wiatrem oraz musi być przede wszystkim ciepła i nieprzemakalna. Bardzo istotna jest obecność dobrej jakości membrany, czyli specjalnego materiału mającego za zadanie chronić przed śniegiem i deszczem. Membrana jest zbudowana z ogromnej ilości mikro otworów, które dobrze przepuszczają powietrze, ale równocześnie są na tyle małe, że nie przenikają przez nie cząsteczki wody.

Są różne poziomy ‘szczelności’ membrany w kurtkach narciarskich. Do jazdy w warunkach umiarkowanych opadów śniegu sprawdzi się spokojnie kurtka z lekką membraną na poziomie 3000-5000 mm, z kolei kurtka z membraną powyżej 10000 mm to już odzież specjalistyczna na naprawdę ekstremalne warunki pogodowe i bardzo intensywne opady mokrego śniegu.

Jaka odzież na narty w 2022? Garść praktycznych porad

Bielizna termoaktywna – najważniejsza jak chodzi o komfort

Oprócz dobrej kurtki narciarskiej najważniejsza jest bez wątpienia wysokiej jakości bielizna termoaktywna. Odzież tego typu to specjalistyczne ubranie dla sportowców i sprawdzi się praktycznie podczas każdej aktywności przy niższych temperaturach, nie tylko zimą.

Dobra bielizna termoaktywna na narty to przede wszystkim długie, obcisłe getry, kalesony czy legginsy oraz obcisła, przylegająca do ciała koszulka z długim rękawem. Bielizna termo powinna być elastyczna i dobrze dopasowana do ciała, tak, aby nie było problemu z odprowadzaniem wilgoci i potu z ciała. Zapomnij o bawełnianych bokserkach czy koszulce z doskonałej gatunkowo 100% bawełny. Niestety naturalne tkaniny pochodzenia roślinnego takiego jak bawełna, mają tendencje do kumulowania wilgoci i długo schną.

Dużo lepiej sprawdza się w tej roli poliester, poliamid, elastan, spandex czy lycra. Z dobrych naturalnych i docieplających tkanin wybierz wełnę owiec merynosów. Warto zainwestować w dobrej jakości bieliznę termoaktywną, bo jest to coś, co ma bezpośredni kontakt ze skórą przez cały czas podczas jazdy na stoku.

Jaka odzież na narty w 2022? Garść praktycznych porad

Ciepłe, długie skarpety narciarskie

Za komfort cieplny stóp w butach narciarskich najbardziej odpowiadają skarpety. Muszą być grube, ciepłe, elastyczne i zrobione z syntetycznych materiałów, aby nie gromadziły potu. Skarpety narciarskie to wbrew pozorom bardzo ważne wyposażenie na stoku, tym bardziej, jeśli planujesz długą czy nawet całodniową jazdę. Przydadzą się, jeśli lubisz nocne zjazdy, gdy temperatury są jeszcze niższe niż w ciągu dnia. Skarpety muszą być też odpowiednio grube, aby w bucie narciarskim było miękko podczas jazdy i sterowania nartami.

Bluza narciarska lub polar

Każdy narciarz ma swoją ulubioną bluzę narciarską lub ukochany stary polar, który nigdy go nie zawiódł. To bardzo ważne, aby zadbać o odpowiednio dobrą warstwę środkową ubrania na narty, bo jest to tzw. warstwa docieplająca i izolacyjna. Jej zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie optymalnej temperatury dla ciała w okolicy serca i najważniejszych narządów wewnętrznych. Podobnie jak przy innych typach odzieży narciarskiej, tutaj również należy unikać bawełny i zamiast tego wybrać dopasowaną bluzę poliestrową, kurtkę soft shell czy gruby i ciepły polar.

Jaka odzież na narty w 2022? Garść praktycznych porad

Co jeszcze jest ważne?

Oprócz kurtki, bielizny termoaktywnej i warstwy docieplającej w postaci bluzy narciarskiej czy polaru, ważne są także dobre, nieprzemakalne spodnie, ciepłe i grubsze rękawiczki, czapka lub kominiarka pod kask. Dla początkujących narciarzy ważne są spodnie, bo nauka jazdy na nartach wymaga wielu upadków, więc należy zadbać o to, żeby materiał, z którego wykonane są spodnie, miał odpowiednią membranę i nieprzemakalność.

Są jeszcze inne typy odzieży sportowej, bo jeździć można również w jednoczęściowym kombinezonie (popularne u dzieci i miłośników stylu retro), a panie mogą nawet ubrać specjalną narciarską spódnicę! Ważne przede wszystkim, żeby była to odzież i wyposażenie od producentów specjalizujących się w sportach zimowych.

