Darmowe 10-minutowe przejazdy hulajnogą Lime. Jak zdobyć?

Masz szansę zdobyć dwa darmowe 10-minutowe przejazdy hulajnogą Lime. Wystarczy, że pobierzesz aplikację oraz wpiszesz specjalny kod, który Ci to umożliwi. Jest jednak kilka zasad, o których musisz pamiętać.

Dwadzieścia minut na hulajnogach. Wystarczy wpisać kod.

Najbliższy weekend to tak zwana “noc muzeów”. Marka Lime wspiera tą inicjatywę i zachęca do odwiedzenia tych miejsc. W jaki sposób? Możesz skorzystać z dwóch darmowych 10-minutowych przejazdów hulajnogą. Wystarczy, że pobierzesz aplikację dostępną na systemy Android i iOS. Po przeprowadzonej rejestracji wpisz kod MUZEUMZLIME aby skorzystać z bonusowego podróżowania pomiędzy instytucjami kultury.

Lime z przyjemnością wspiera inicjatywy kulturalne w miastach, w których oferujemy naszą usługę. Zależało nam więc, aby wesprzeć Noc Muzeów i ułatwić uczestnikom przemieszczanie się tego dnia po mieście. Zachęcamy do udziału w tej inicjatywie i korzystania z darmowych przejazdów Lime. komentuje Damian Kupczak, Senior Operations Manager, Lime Polska.

Darmowe przejazdy hulajnogą. Jak je zdobyć?

Darmowe 10-minutowe przejazdy hulajnogą Lime. Pamiętaj o tych zasadach

Jeśli już zdecydujesz się na skorzystanie z darmowych przejazdów pamiętaj o pięciu bardzo ważnych zasadach. Przede wszystkim musisz poruszać się drogami dla rowerów. Jeśli takowych nie znajdziesz, szukaj chodnika. Musisz mieć na uwadze to, by nie przekraczać dozwolonej prędkości czyli 20 km/h. Oczywiście, pamiętaj o tym, by dostosować prędkość do warunków i ustępuj pierwszeństwa pieszym. Kolejna rzecz, która jest priorytetowa i raczej oczywista to to, by nie jeździć pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Dobrze wiesz, jakie mogą być tego konsekwencje.

Warto również wiedzieć o tym, że na jednej hulajnodze powinna “przebywać” jedna osoba. Nie można przewozić dodatkowych osób, zwierząt oraz ładunku – wszystko ze względu wasze bezpieczeństwo. Ostatnia rzecz to parkowanie. Kończąc przejazd zaparkuj w wyznaczonym miejscu. Jeśli takowego nie ma, zaparkuj równolegle do chodnika, jak najdalej od jezdni. Bierz uwagę na to, by sprzęt nie utrudniał ruchu.

Na koniec warto dodać, że jeśli będziesz mieć jakiekolwiek problemy z dostępnością aplikacji czy użyciem kodu, zadzwoń na infolinię – 32 224 71 22. Sprawdź również jakie są najlepsze hulajnogi elektryczne.