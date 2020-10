Jaki plecak wojskowy wybrać? Poradnik sprzętu taktycznego

Sponsored Materiał zewnętrzny

Plecak wojskowy to praktyczne rozwiązanie, które sprawdzi się nie tylko w ASG czy rozgrywkach paintballowych. Dzięki swojej uniwersalności, a jednocześnie doskonałej pakowności z powodzeniem może on służyć również na co dzień. Plecaki wojskowe są niezwykle wytrzymałe i odporne na działanie ekstremalnych warunków.

Dlaczego warto wybrać plecak wojskowy?

Plecaki wojskowe to świetne rozwiązanie dla osób na co dzień korzystających z tego typu bagażu. Idealnie sprawdzą się też na wyjazdach i wędrówkach w trudnym terenie (ze względu na możliwość rozbudowy plecaka o dodatkowe łączenia, kieszenie i zaczepy). Wytrzymałością, konstrukcją i zastosowanymi rozwiązaniami przewyższają nawet najlepsze propozycje miejskie czy turystyczne. Nie po drodze Ci ze stylem militarnym? Nic straconego, gdyż producenci oferują plecaki taktyczne także w klasycznych, jednokolorowych wersjach, które w żaden sposób nie nawiązują do barw wojennych. Szeroki wybór modeli znajdziesz w sklepie internetowym dla fanów ASG: https://gunfire.com/pl/

Na co zwrócić uwagę przy wyborze plecaka?

Wybór plecaka taktycznego musi odpowiadać naszym potrzebom i przeznaczeniu. Osobom szukającym rozwiązań miejskich lub turystycznych na wypady za miasto wystarczą podstawowe modele o prostych konstrukcjach. W tym przypadku sprawdzą się plecaki o pojemności od 30 do 50 litrów, umożliwiające spakowanie podstawowego ekwipunku na 1–3 dni. Natomiast na dłuższe wymarsze w górach idealne będą plecaki o pojemności 60 litrów. Przy wyborze warto pamiętać również o funkcjonalności plecaka. Nie wystarczy pojemna komora główna, jeśli plecak nie będzie dysponował dodatkowymi kieszeniami. Niektóre modele, dzięki zewnętrznym paskom i zaczepom, dają opcję rozbudowy o dodatkowe kieszenie. Pomoże to lepiej rozplanować rozmieszczenie akcesoriów, które chcemy zabrać w podróż, a poza tym pozwoli na sprawne korzystanie z bagażu. Równie istotny jest system otwierania plecaka. Na zamek błyskawiczny, klamry, sznurek ściągający – to podstawowe rozwiązania stosowane we wszystkich modelach. Dobrze, jeśli wybrany plecak będzie posiadał dodatkową klapę zamykającą. Przydatny, szczególnie w dłuższych wyprawach, okazuje się pas biodrowy. Warto, aby jego kieszonki były zamykane na zamek lub ściągane specjalnym sznurkiem zabezpieczającym. Pas biodrowy, w zależności od budowy, pozwala na przechowywanie telefonu, latarki czy batonów energetycznych. To z pozoru drobne udogodnienie zdecydowanie podnosi funkcjonalność plecaka, umożliwiając posiadanie niezbędnych urządzeń lub jedzenia tuż pod ręką.

Plecak, nawet najbardziej pojemny, powinien być lekki, tym bardziej jeśli zamierzamy z nim wędrować kilka dni. Niektóre modele oferują dodatkowe paski kompresyjne, umożliwiające zmniejszenie komory, gdy ta nie jest do końca wypełniona. Kolejną istotną kwestią jest wodoodporność. Warto zadbać o przeciwdeszczowy pokrowiec, który chroni nasz bagaż przed zamoknięciem, lub wybrać model plecaka wykonany z materiałów nieprzemakalnych.

Zaawansowane modele plecaków taktycznych posiadają szereg udogodnień pozwalających przetrwać na wyprawach, m.in.: panel słoneczny do ładowania urządzeń z kablem USB, wkład hydracyjny, elementy wentylacyjne.