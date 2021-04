Jakie auta używane kupują Polacy? Das WeltAuto prezentuje raport

Już na wstępie informuję, że nie jest to raport ogólny, dotyczący wszystkich samochodów dostępnych na rynku. Chodzi o raport Das WeltAuto, czyli dużego „gracza” jeśli chodzi o sprzedaż w naszym kraju. Pierwszy kwartał bieżącego roku zaowocował w firmie podpisaniem ponad sześciu tysięcy umów sprzedaży. Dlatego można mniej – więcej określić, jakie auta używane kupują Polacy.

Oczywiście, jak nie trudno wywnioskować, przedsiębiorstwo sprzedaje samochody głównie z grupy VAG. Dlatego nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że to właśnie auta marek wchodzących w skład grupy sprzedawane są najczęściej. Widać to również w raporcie, ponieważ w pierwszym kwartale klienci najczęściej wybierali Skodę. Patrząc na „mapę sprzedażową”, marka ta dominowała w niemal całym kraju. Topowym modelem była Octavia III. Nie ukrywam, wcale mnie to nie zdziwiło. To dobry samochód, oferowany w atrakcyjnej cenie. Das WeltAuto może pochwalić się 697 sztukami Octavii sprzedanych w pierwszym kwartale. Na drugim miejscu znalazł się Passat B8 w ilości 365 sztuk. Jest przepaść, prawda? Ostatnie miejsce na podium zajmuje Fabia III. Firma sprzedała 350 sztuk tego kompaktowego auta do miasta.

Sprawdź nasz test Skody Octavii z 2.0 TDI 150 KM w wersji Laurin&Klement.

Jakie auta najczęściej kupują Polacy w Das WeltAuto już wiemy. Sprawdźmy, gdzie najczęściej dochodzi do transakcji

Zagłębiając się w szczegóły raportu możemy zauważyć, że od stycznia do marca bieżącego roku najwięcej pojazdów „pojechało” do województwa pomorskiego. Mowa o 1093 sztukach, co daje 17,6 % sprzedaży. Na drugim miejscu znalazło się mazowieckie z 1051 szt. i 16,9 %. Trzecie miejsce zajmuje śląskie z 647 sztuk w pierwszym kwartale tego roku.

9 Wynik

Warto przy okazji zauważyć, ze prawie 35 % sprzedanych samochodów zyskało certyfikat Das WeltAuto. To oznacza roczną gwarancję na pokrycie kosztów napraw, a także szczegółowo sprawdzoną historię i przebieg pojazdu. Nasuwa się jednak pytanie, co z pozostałymi samochodami? Czyżby sprzedawcy nie byli do końca pewni ich stanu? Tego nie wiem.