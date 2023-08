Siedzisz sobie przed telewizorem, “skaczesz po kanałach”, ale na pewno nie myślałeś jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV. Ja już wiem o które chodzi. Ciekawe czy Ty też zgadniesz.

Nikt raczej nie myśli o tym jak działa dany sprzęt. Po prostu włączamy komputer, telewizor czy kuchenkę indukcyjną, a urządzenie po prostu zaczyna pracować. Domyślam się również, że nikt się nie zastanawia nad tym, jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV. Po prostu, bierzemy go do ręki i korzystamy, jeśli istnieje taka konieczność. W przypadku, gdy przeglądamy kanały telewizyjne, intensywność wykorzystywania przycisków jest naprawdę duża. Chyba nikt nie lubi oglądać bloku reklamowego, prawda? Fakt, zdarza się, ale nie oszukujmy się – najczęściej w takiej sytuacji szukamy kanału, na którym akurat jest emitowany serial, film lub cokolwiek innego.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV

Czy wiesz jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV?

Teraz sobie zapewne myślisz – skoro ciagle piszę o tym przechodzeniu po kolejnych kanałach, najczęściej używanym przyciskiem będzie ten odpowiedzialny za obsługę programu? Nic bardziej mylnego. Fakt, bardzo często z niego korzystamy by znaleźć ciekawe materiały w telewizji, ale nie jest on tym, którego używamy najczęściej. Nasuwa się więc pytanie, o który przycisk chodzi? Odpowiedź zapewne nasuwa się sama. Mowa o przyciskach do regulacji głośności. Tak, to właśnie one są najczęściej używane w pilocie TV.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV

Prawda jest taka, że często te piloty mogłyby być o wiele, wiele mniejsze. Gdyby zawierały dziś np. kilka podstawowych klawiszy, zyskalibyśmy smukły wygląd tego sprzętu. Całe szczęście, producenci tacy jak Samsung decydują się na minimalizm. Dzięki temu pilot ma kilka podstawowych przycisków: regulację głośności, przełącznik do kanałów oraz podstawowe przyciski do obsługi systemu. Na tym koniec. Zamiast ogromnych pilotów, które mają masę przycisków, powinniśmy iść w małe i poręczne wersje. W końcu najczęściej używanym klawiszem w pilocie telewizora jest ten odpowiedzialny za głośność.

Fajnym przykładem takiego smukłego pilota jest model dołączany do testowanego przez nas telewizora Samsung QE55Q80BAT. Z resztą, sami zobaczcie, jak ten pilot wygląda naprawdę elegancko i, co najważniejsze, ma wszystkie te przyciski, które faktycznie są często wykorzystywane przez klientów.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV

Pozostając przy temacie audio. Jak wyglądają głośniki w smukłych telewizorach?

Analizując temat pilota i tego, że faktycznie najczęściej korzystamy z klawiszy odpowiedzialnych za regulację dźwięku, przy okazji można zastanowić się nad tym, jak producenci podeszli do tematu produkcji samych głośników. To faktycznie ciekawy temat, ponieważ przecież telewizory mają coraz smuklejsze obudowy, a jednak dźwięk oferowany przez tego typu sprzęt nadal jest naprawdę dobry. To znaczy – dobry jak na telewizory, bo do typowych kolumn czy nawet soundbarów nie ma startu, to fakt.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV. Fot. Newsroom Samsung Polska.

O audio w TV opowiada Samsung Sound Device Lab. Jest to laboratorium, które odpowiada za dźwięk w telewizorach marki, a jakże, Samsung. Wszystko za sprawą odpowiedniego ulokowania głośników. Są one mniejsze, bo i przecież telewizory są coraz bardziej smukłe, a ich umiejscowienie oraz ustawienie w różnych kierunkach sprawia, że zyskujemy dźwięk przestrzenny. Oczywiście, znów podkreślam – jak na dźwięk z telewizora, faktycznie nowe modele, np. Neo QLED dają sobie radę.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV. Fot Newsroom Samsung Polska.

Jak widać, zadanie laboratorium Samsung Sound Device Lab nie było łatwe. Jak przygotować głośniki do telewizorów z cienkimi ramkami, które dodatkowo można na płasko montować na ścianie? Głośniki wypychają powietrze. Im są większe, tym ich wydajność jest lepsza. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że w telewizorach nie da się fizycznie umieścić dużych głośników, bo nie ma tam miejsca. Co więc zrobić? Inżynierowie zamiast fizycznie powiększać głośniki, zajęli się zakresem ich ruchu.

Zgadnij jakie przyciski są najczęściej używane w pilocie TV. Fot. Newsroom Samsung Polska.