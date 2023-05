Janusz Walczuk, polski raper wybrał obuwie dla “pokolenia Z”

Mówcie co chcecie, boomerzy i millenialsi, ale Wasz (nasz) czas minął. Teraz “pierwsze skrzypce” gra generacja Z. Dlatego też, Janusz Walczuk, polski raper, został ambasadorem Converse. Yah00 będzie wyznaczał modowe trendy. Ciekawe, czy młode pokolenie pójdzie jego śladami i również wybierze obuwie tej marki.

Kim jest Janusz Walczuk? To raper młodego pokolenia, który dwa lata temu wydał debiutancki album studyjny. Warto dodać, że 11 sierpnia 2021 jego singiel “Janusz Walczuk” zdobył status złotej płyty. Dziś należy do kolektywu SB Maffija. Walczuk korzysta z pseudonimum Yah00 (lub Yahoo). Pochodzi z Warszawy, a konkretnie z Żoliborza. Urodził się w 1998 roku, dlatego też powinien doskonale rozumieć potrzeby generacji Z. W końcu, jakby nie patrzeć, sam do niej należy.

Wróćmy jednak do najważniejszej wiadomości, którą przekazała mi popularna marka produkująca kultowe obuwie. Oczywiście, chodzi o to, że Janusz Walczuk został ambasadorem Converse. To efekt zaangażowania marki w wizję rozwoju generacji Z. Pokolenie to stawia na innowacje, ceni swoją niezależność oraz jest kreatywne w przypadku muzyki i sztuki. Te cechy podobają się Converse na tyle, że marka postanowiła podjąć współpracę z raperem młodego pokolenia.

Janusz Walczuk i Converse – kolaboracja

Od początku mojej muzycznej działalności staram się znaleźć swój własny kierunek. Nie być po prostu popularnym artystą dla wszystkich. Te poszukiwania często prowadzą mnie w nieoczekiwane kierunki, ale nie każde są zakończone sukcesem. Cały czas zdobywam nowe doświadczenia, wyciągam lekcje z porażek i nie boję się do nich przyznać. Do tego staram się zachęcić moich odbiorców – do podejmowania ryzyka i szukania własnej drogi. Converse wzbudził moje zaufanie odwagą, niezależnością, inkluzywnością i aktywnym wspieraniem młodych twórców – patrząc na społeczność All Stars widzę osoby na początku kariery – w miejscu, w którym sam się niegdyś znajdowałem. I super, że ktoś daje im pole do wyrażania siebie. – mówi Janusz Walczuk

Jak będzie przebiegać współpraca rapera z marką? Zapewne dowiemy się o tym w niedalekiej przyszłości. Wiemy tylko to, że Converse będzie wspierać Janusza we wszystkich działaniach artystycznych. Dodam również, że zdjęcia, które widzicie w tym artykule wykonał Paweł Fabjański.

