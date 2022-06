Mamy to! Kolejny Polak zagra w NBA. W barwach San Antonio Spurs w najbliższym sezonie zagra Jeremy Sochan, który po polsku udzielił wywiadu mediom w USA.

Początkowo byłem oburzony tym, że The Times zasugerował iż Jeremy Sochan to brytyjski gracz, którego zobaczymy w nadchodzącym sezonie NBA. Na szczęście pierwsza konferencja zawodnika, który został wybrany w tegorocznym drafcie szybko zweryfikowała jego pochodzenie. Jeremy to Polak, a dowodem jest jego wypowiedź. Sami zobaczcie.

Spurs first: A player answering questions in Polish.” pic.twitter.com/DCPJUmZtqa — Tom Orsborn (@tom_orsborn) June 25, 2022

Jeremy Sochan udzielił wywiadu po polsku mediom w USA

19-latek został wybrany w drafcie w pierwszej dziesiątce. Jeremy bardzo szybko udał się do San Antonio aby rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Największym zaskoczeniem było jednak to, że na pytania zadawane podczas konferencji odpowiadał w… języku polskim. Nic w tym dziwnego, ponieważ matką Jerem’ego jest Polka, Aneta Sochan, która grała między innymi dla Oklahoma Panhandle State. Mogliśmy ją zobaczyć na pierwszym treningu syna w nowej drużynie.

Jeremy Sochan with his mother Aneta, a native of Poland who played at Oklahoma Panhandle State. pic.twitter.com/6hOrdzEfCN — Tom Orsborn (@tom_orsborn) June 25, 2022

Co tu dużo mówić, domyślam się, że za sprawą Jerem’ego, San Antonio Spurs zyska wielu nowych fanów z Polski. Trzymam kciuki za rozwój kariery – zarówno w drużynie narodowej, jak i na parkietach NBA.