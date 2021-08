Jerzy Dudek w FIFA 22! O co chodzi?

FIFA 22 to najnowsza odsłona kultowej serii, która swoją premierę będzie miała w październiku tego roku. Polski oddział EA udostępnił informację, która mówi, że do nowej FIFY trafi Jerzy Dudek. Dlaczego były reprezentacyjny bramkarz pojawi się w najnowszej grze od EA Sports?

Jerzy Dudek trafia do gry FIFA 22

Seria FIFA słynie z trybu FIFA Ultimate Team. W najnowszej odsłonie gry od EA ten tryb ponownie się pojawi. Osoby, które grają w ten tryb, mogą kupować karty piłkarzy z różnych klubów i narodowości. W trybie tym znajdują się także karty legendarne, które przedstawiają byłych już piłkarzy. Do tej pory w grze brakowało reprezentanta Polski. Na przestrzeni lat mówiło się, że do gry w końcu trafi Zbigniew Boniek, jednak tak się nie stało. Pierwszy Polakiem, który trafi do FIFA Ultimate Team Heroes, będzie Jerzy Dudek.

Jego niesamowity wyczyn w niezapomnianym finale Ligi Mistrzów w 2005 r. pamięta cały futbolowy świat. 🇵🇱🙌 Jerzy Dudek dołącza do grona Bohaterów #FUT w grze #FIFA22! https://t.co/xMNmX7gSSm pic.twitter.com/mGTkBhMk89 — EA SPORTS Polska (@easportspl) August 8, 2021

Przeczytaj także: Polacy muszą szukać nowego bramkarza! Łukasz Fabiański kończy karierę!

Polski bramkarz swoją karierę zakończył w 2013 roku. Podczas swoich początków seniorskiej kariery w 1998 reprezentował barwy Concordii Knurów, a z czasem jego kariera nabierała rozpędu. Polski bramkarz z Sokoła Tychy przeniósł się do holenderskiego Feyenoordu, a stamtąd trafił na Anfield. W barwach Liverpoolu wygrał Puchar Anglii, jednak jego największym sukcesem jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2005 roku, gdzie swoim tańcem w rzutach karnych pokonał AC Milan. Karierę zakończył jako zmiennik Ikera Casillasa w Realu Madryt. Teraz Polak trafi do gry FIFA 22.

Kto jeszcze trafi do trybu FUT22?

Jerzy Dudek nie będzie jedynym nowym zawodnikiem, który trafi do trybu FIFA Ultimate Team. Wraz z polskim bramkarzem do nowej gry FIFA 22 trafi obecny trener Manchesteru United i niegdyś świetny norweski napastnik tego samego klubu, Ole Gunnar Solskjaer czy niemiecki snajper m.in. Bayernu Monachium – Mario Gomez. Sama FIFA 22 wniesie sporo nowości, jednak w większym stopniu tyczą się one wersji gry na konsole nowej generacji oraz Google Stadia.

FIFA 22 na PS5, Xbox Series X/S i Google Stadia będzie oferowała nowy silniki gry HyperMotion. Ma on sprawić, że zawodnicy na boisku będą poruszać się bardziej naturalnie. Co więcej, tryby, które pojawią się w nowej odsłonie serii na konsolach, będą posiadały więcej przerywników kinowych i kilka innych smaczków, których zabraknie na komputerach PC. FIFA 22, w której dostępny będzie Jerzy Dudek, do sprzedaży trafi 1 października.

Zdjęcia: internet