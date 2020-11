Sponsored Materiał zewnętrzny

Męska szafa wygląda zwykle inaczej niż kobieca, ponieważ panowie lubią mieć mniejszą ilość rzeczy, jednak ubrania muszą być przede wszystkim wygodne i funkcjonalne. Okazuje się, że w męskiej garderobie powinno znaleźć się kilka rodzajów ubrań, tj.: kurtka, jeansy, swetry i koszule, a do tego elegancki portfel. Prezentujemy jesienny poradnik modowy dla mężczyzn.

Męska kurtka to podstawa na jesień

Kurtki męskie są bardzo ważnym elementem jesiennej garderoby dla wszystkich panów. Oczywiście kurtka powinna być przede wszystkim funkcjonalna i wygodna, jednak nie należy zapominać o modnym i stylowym wyglądzie. Ciepła kurtka to niezbędnik w szafie każdego mężczyzny, dlatego warto zdecydować się na zakup jej jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym. Obecnie bardzo modne są męskie kurtki parki, które sięgają do jednej trzeciej ud. Dzięki temu są bardzo ciepłe i ogrzewają całe ciało. Wciąż popularne są kurtki puchowe, które przydadzą się na naprawdę zimne dni. Z kolei na jesienne momenty, gdy za oknem temperatura przypomina bardziej wiosenną aurę, dobrze sprawdzą się kurtki jeansowe oraz skórzane.

Jesienny poradnik modowy dla mężczyzn sugeruje by wybrać wygodne jeansy. Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Kupno odpowiednich jeansów nie jest łatwym zadaniem, ponieważ zgodnie z opinią wielu panów najlepsze są te spodnie, które są już przechodzone i nie wyglądają zbyt dobrze. Jeansy męskie to szeroka kategoria, do której można zakwalifikować zarówno spodnie w stylu slim, jak i straight, a także modele z podwiniętymi nogawkami. Najlepiej zdecydować się na zakup takich jeansów, które będą komfortowe i wygodne przez długi czas. Właśnie dlatego dobrze zwrócić uwagę na modele wykonane z dobrych jakościowo materiałów, trwałych i wytrzymałych na noszenie i zniszczenia. Można zdecydować się na zakup kilku par, w różnych stylach, dzięki czemu spodnie będą pasowały do kilku outfitów.

Jakie swetry i koszule wybrać?

Swetry męskie są nieodłącznym elementem garderoby większości panów w okresie jesiennym. Wybierając odpowiednie modele na ten sezon, warto kierować się przede wszystkim wygodą, jakością i materiałem. Najlepiej wybierać swetry z naturalnym składem, które mają niewielki dodatek materiałów syntetycznych i sztucznych. Polecany jest kaszmir, agora i wełna, a także bawełna. Oczywiście niewielki dodatek włókien syntetycznych nie stanowi problemu, ponieważ odpowiada za elastyczność swetra i wytrzymałość na zagniecenia. Dobrze postawić zarówno na klasyczne modele, na przykład sweter w serek lub w kratę, jak i bardziej nowoczesne swetry, na przykład golfy lub kardigany. Koszule męskie także powinny znaleźć się w szafie jesiennej. Warto postawić na kroje typu slim fit oraz regular i relaxed, ponieważ są to wygodne i ponadczasowe modele. Jeśli chodzi o kolorystykę i wzory, to należy kierować się przede wszystkim własnymi upodobaniami i dopasowaniem do reszty garderoby.

Jesienny poradnik modowy dla mężczyzn. Męski portfel jako funkcjonalne dopełnienie stylizacji

Portfele męskie uznawane są za praktyczny i funkcjonalny dodatek, który zwykle nie jest widoczny dla osób postronnych. Wybierając portfel, warto zadbać jednak o to, aby był on trwały i wykonany z jak najlepszego materiału. Najlepiej skóry naturalnej. Ten materiał jest nie tylko elegancki, ale także odporny na uszkodzenia. Należy zwrócić uwagę na pojemność portfela i miejsce na karty (płatnicze, kredytowe, lojalnościowe). Dodatkowo dobrze jest, jeśli w portfelu znajdzie się przegródka na banknoty i bilon, ponieważ gotowa czasami się przydaje. Męski portfel powinien być także funkcjonalny i prosty w utrzymaniu w czystości.