John McAfee jednak żyje? Była dziewczyna to potwierdza!

John McAfee został zatrzymany w październiku 2020 roku na lotnisku w Barcelonie pod zarzutami tj. nieskładanie deklaracji podatkowych, ukrywania majątku i spekulowania kryptowalutami. Od tego czasu przebywał w hiszpańskim więzieniu i popełnił w nim samobójstwo 23 czerwca 2021 roku, kilka godzin po tym, gdy hiszpański sąd zgodził się na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Oficjalnie Ministerstwo Sprawiedliwości Katalonii poinformowało, że przyczyną śmierci było samobójstwo. Czy to jednak prawda?

John McAfee jednak żyje? Była dziewczyna to potwierdza!

John McAfee mówił, że jak umrze w więzieniu to nie z własnej ręki i przed śmiercią wspominał Jeffreya Epsteina. Żeby było ciekawiej podobno Epstein także popełnił samobójstwo, ale kamery CCTV poza celą Epsteina nie działały. No dobrze, ale co w końcu z tą śmiercią? To w końcu John żyje czy nie?

Na pomoc przychodzi nam nowy film dokumentalny Netflix Running With the Devil: The Wild World of John McAfee

W tym filmie była dziewczyna Johna McAffiego, Samaantha Herrera zdradziła, że odebrała od niego telefon, w którym powiedział:

To ja, John. Opłacałem ludzi, aby udawać, że nie żyję, ale nie jestem martwy. Są tylko trzy osoby na tym świecie, które wiedzą, że wciąż żyję

Po tym poprosił ją, żeby razem z nim uciekła. Reżyser filmu mówi, że jest bardzo zdezorientowany twierdzeniem Herrery.

Nie wiem, co myślę i nie sądzę, że ona wie. Mówi to, a potem patrzy w kamerę i nie mogę ustalić, czy wierzy, że to prawda, czy nie. Jest kimś, kto był bardzo zły na Johna. Obiecał im wspólne życie i myślę, że byli naprawdę zakochani, pomimo ogromnej różnicy wieku, myślę, że zaproponował jej naprawdę inną przyszłość, a potem dosłownie porzucił ją na granicy i myślę, że to było dla niej bardzo bolesne i zajęło jej lata, aby to przezwyciężyć

W materiale była dziewczyna Johna powiedziała także, że gdy przebywała z nim w Gwatemali poznała go ze swoim krewnym prawnikiem, dzięki któremu mógł powrócić do Stanów Zjednoczonych. Gdy tego dokonał, rzucił Herrerę i poślubił była prostytutkę Janice Dyson.

Źródło: TweakTown

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii internet.