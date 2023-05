Jose Mourinho obecnie jest trenerem włoskiej AS Romy. Menadżer szuka jednak większych wyzwań i chce grać o coś więcej niż Liga Konferencji Europy. Okazuje się, że Portugalczykiem mocno zainteresowane jest PSG. Pierwsze rozmowy miały się już odbyć.

Portugalski trener chce zmian i walki o wyższe cele

Portugalski menadżer przejął Romę w 2021 roku i kilka miesięcy później udało mu się wygrać z włoskim klubem pierwszą edycję Ligi Konferencji Europy. To również on wprowadził do składu Nicolę Zalewskiego, który pod jego okiem bardzo dobrze się rozwija. Niestety dla kibiców włoskiego klubu, trener wierzy, że może bić się o wyższe cele.

Jose Mourinho trafi do giganta? Rozmowy rozpoczęte! Fot. Wikipedia

Jak podje “RMC Sport”, PSG jest mocno zainteresowane ściągnięciem Jose Mourinho. W Paryżu po raz kolejny wierzono, że klub jest w stanie w końcu wygrać w Lidze Mistrzów, jednak realia okazały się tak samo brutalne, jak co rok. PSG odpadło na etapie 1/8 finału i musiało uznać wyższość Bayernu Monachium. Mourinho miałby odmienić oblicze drużyny.

Jose Mourinho poprowadzi Paris-Saint Germain?

W Paryżu co roku marzą o wygraniu Ligi Mistrzów, jednak Paris-Saint Germain nie jest w stanie przeskoczyć pewnego stopnia. W obecnym sezonie PSG przegrało w tych rozgrywkach z Bayernem Monachium. W lidze również nie są pewni zwycięstwa, choć wydaje się, że dni Christophe Galtiera w Paryżu są policzone. 56-latek nie jest w stanie okiełznać tak dużych nazwisk, jakie posiada w szatni.

PSG po raz kolejny odpadło na wczesnym etapie Ligi Mistrzów. Fot. PSG

Tym, któremu mogłoby się to udać, jest oczywiście Jose Mourinho. Portugalczyk ma być zmęczony grą jedynie o udział w Lidze Mistrzów i chciałby znowu poprowadzić drużynę, w której gra się o zwycięstwo w tych rozgrywkach. RMC Sport podaje, że podoba mu się w Rzymie, ale w kwestiach zawodowych chciałby coś zmienić.

